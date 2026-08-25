CORTIS Rayakan 1 Tahun Debut Lewat ‘Put Your Phone Down’ Birthday Party

cortis (x @kchartsmaster)
JawaPos.com – CORTIS siap merayakan satu tahun perjalanan mereka bersama penggemar melalui ‘2026 CORTIS Tour <Put Your Phone Down> Birthday Party’.
Menurut laporan dispatch, acara tersebut digelar di Hwajung Gymnasium, Korea University, Seoul, pada 22 dan 23 Agustus. Perayaan ini menjadi momen spesial bagi grup untuk memperingati anniversary pertama sekaligus menghabiskan waktu bersama penggemar inti mereka.
Para member CORTIS mengaku ingin menjadikan pesta ulang tahun tersebut sebagai pengalaman yang menyenangkan dan sulit dilupakan.
Mereka menyampaikan tekad untuk memberikan 300 persen energi dan semangat selama acara berlangsung. Bukan sekadar pertunjukan, mereka ingin menciptakan suasana yang memungkinkan para penggemar menikmati setiap momen tanpa merasa ada yang terlewat.
Antusiasme tersebut juga terlihat dari keinginan CORTIS agar para penggemar dapat benar-benar bersenang-senang selama acara. Mereka berharap semua orang bisa berlari, bernyanyi, dan menikmati pesta tanpa penyesalan.
Bahkan, para member ingin meninggalkan kenangan yang membuat penggemar suatu hari nanti berkata, “Aku ingin kembali ke momen itu.”
Birthday party ini menjadi bagian dari rangkaian ‘Put Your Phone Down’ yang sebelumnya telah membawa CORTIS menyelesaikan pertunjukan di Incheon dan Amerika Utara.
Perjalanan tersebut menjadi pengalaman penting bagi grup dalam membangun hubungan lebih dekat dengan penggemar di berbagai wilayah.
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Jawa Pos
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