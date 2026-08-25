CORTIS Siapkan Versi Extended “GREENGREEN” dengan Dua Lagu Baru

cortis (x @aboutmusicyt)
JawaPos.com – CORTIS kembali membawa kejutan untuk para penggemarnya. Boy group besutan BIGHIT MUSIC tersebut akan memperluas EP terbaru mereka “GREENGREEN” melalui versi extended bertajuk “GREENGREEN_playextended”. Kabar ini diumumkan BIGHIT MUSIC pada 22 Agustus dan langsung menjadi angin segar bagi penggemar yang menantikan karya terbaru CORTIS.
Tidak hanya memperpanjang daftar lagu, versi terbaru ini akan menghadirkan dua lagu baru, yakni “PACK IT UP” dan “MONEYMONEYMONEY”.
Menariknya, kedua lagu tersebut sebelumnya telah diperkenalkan kepada penggemar dalam acara “‘PUT YOUR PHONE DOWN’ BIRTHDAY PARTY” yang digelar CORTIS pada akhir pekan ini.
Menurut BIGHIT MUSIC, “PACK IT UP” dan “MONEYMONEYMONEY” sebenarnya sudah tercipta sejak proses kreatif untuk “GREENGREEN”. Kedua lagu itu kemudian dipilih dari arsip karya yang belum dirilis karena dinilai paling mampu merepresentasikan sosok dan warna musik CORTIS saat ini.
Langkah tersebut membuat “GREENGREEN_playextended” terasa lebih dari sekadar tambahan materi. Dua lagu baru itu menjadi potongan karya yang sebelumnya tersimpan dan kini akhirnya mendapatkan kesempatan untuk didengar publik.
Kehadirannya sekaligus memperlihatkan bagaimana CORTIS terus mengeksplorasi identitas musik mereka sejak debut.
Bagi penggemar, perilisan ini tentu menjadi momen yang patut ditunggu karena dua lagu tersebut telah lebih dulu diperdengarkan secara langsung.
Kini, “PACK IT UP” dan “MONEYMONEYMONEY” akan hadir secara resmi dalam versi digital sehingga dapat dinikmati lebih luas oleh pendengar CORTIS di berbagai penjuru dunia.
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Jawa Pos
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