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Leni Setya Wati
Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.35 WIB

Yves Kembali Gelar Tur Asia-Australia, Ini 7 Kota yang Akan Disambangi

Yves (x @kchartsmaster) - Image

Yves (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Yves kembali memperluas langkahnya sebagai solois dengan mengumumkan tur Asia dan Australia keduanya. Berdasarkan laporan allkpop, mantan member LOONA tersebut memperkenalkan poster resmi ‘YVES TOUR 2026 ASIA & AUSTRALIA’ melalui media sosial.

Pengumuman ini langsung menyulut antusiasme penggemar global yang menantikan kesempatan bertemu sang penyanyi secara langsung.

Tur tersebut akan dimulai di Singapura pada 4 November, kemudian berlanjut ke Bangkok pada 6 November, Kuala Lumpur pada 7 November, dan Manila pada 9 November.

Setelah itu, Yves akan menyambangi Tokyo pada 11 November sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia, yakni Melbourne pada 15 November dan Sydney pada 17 November. Total ada tujuh kota yang akan menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

Bukan sekadar rangkaian konser, tur ini menjadi bukti semakin kuatnya langkah Yves dalam membangun identitas sebagai artis solo.

Ia akan membawa musik dan penampilan khasnya kepada penggemar di berbagai negara. Konsep visual poster tur juga mencuri perhatian dengan latar merah menyala serta tipografi unik yang memberikan kesan berani dan penuh karakter.

Tur mendatang sekaligus melanjutkan kesuksesan perjalanan sebelumnya. Tahun lalu, Yves telah menyelesaikan ‘YVES 2025 COSMIC CRISPY TOUR in ASIA & AUSTRALIA’ dan mendapatkan sambutan positif dari penggemar.

Kesuksesan tersebut menjadi modal bagi Yves untuk kembali memperluas jangkauan solonya melalui tur kedua di kawasan yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
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