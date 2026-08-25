Jaafar Jackson Harap Sekuel Film Michael Fokus pada Skandal Kontroversi Kehidupan Michael Jackson

Jaafar Jackson dalam Michael (People)
JawaPos.com – Jaafar Jackson mengungkapkan harapannya agar sekuel film biografi Michael memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kehidupan Michael Jackson, termasuk tuduhan pelecehan seksual terhadap anak dari sudut pandang mendiang penyanyi tersebut.
Dilansir dari laman People pada Senin (24/8), Jaafar yang memerankan pamannya dalam film arahan Antoine Fuqua itu menilai suara Michael perlu mendapatkan ruang lebih besar dalam penggambaran kisah pada periode akhir kehidupannya.
Jaafar menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan menentukan cerita sekuel, tetapi berharap film tersebut dapat memperlihatkan perspektif Michael secara lebih menyeluruh.
Film Michael pertama mengisahkan perjalanan Michael Jackson dan keluarganya dari awal kesuksesan bersama Motown Records pada akhir 1960-an hingga kesuksesan album solonya, Bad, pada 1988.
Film tersebut tidak mencakup periode ketika Michael menghadapi berbagai tuduhan pelecehan seksual terhadap anak yang mulai muncul pada 1990-an, meskipun sutradara Antoine Fuqua sebelumnya mengonfirmasi bahwa materi mengenai kontroversi tersebut sempat menjadi bagian dari pengembangan film.
Jaafar berharap sekuel dapat menggambarkan sosok Michael sebagai manusia sekaligus memberikan konteks mengenai berbagai peristiwa yang memengaruhi kehidupannya.
Sekuel Michael saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan Lionsgate menargetkan produksi dimulai pada akhir 2026 atau awal 2027.
Film pertama yang dirilis pada April tersebut telah meraup lebih dari USD 1 miliar atau sekitar Rp16,2 triliun di box office global pada Juli dan menjadi film biografi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa.
Jaafar berharap sekuel dapat mempertahankan sisi kemanusiaan Michael dan memperlihatkan bagaimana ia tetap berusaha memperlakukan orang lain dengan baik meskipun menghadapi berbagai kontroversi sepanjang hidupnya.
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Jawa Pos
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