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Risma Azzah Fatin
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.09 WIB

Jenna Ortega Kembali Jadi Sorotan Setelah Penampilan Terbarunya Memicu Kekhawatiran Penggemar

Jenna Ortega (Instagram @jennaortega) - Image

Jenna Ortega (Instagram @jennaortega)

JawaPos.com – Penampilan terbaru Jenna Ortega memicu kekhawatiran di kalangan penggemar setelah sejumlah warganet menilai perubahan fisiknya terlihat berbeda dari sebelumnya.

Dilansir dari laman First Post pada Senin (17/8), Perhatian tersebut berkembang menjadi perbincangan luas di media sosial, dengan sebagian penggemar mempertanyakan kondisi kesehatan aktris tersebut.

Namun, hingga kini tidak terdapat informasi terverifikasi yang menyatakan bahwa perubahan penampilan Ortega berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu.

Kekhawatiran penggemar terutama muncul karena sejumlah pengguna media sosial menilai tubuh Ortega terlihat lebih kurus dalam penampilan terbarunya.

Berbagai spekulasi kemudian bermunculan, termasuk dugaan mengenai kondisi kesehatan dan penyebab perubahan fisiknya, tetapi seluruh dugaan tersebut belum memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi.

Karena itu, penampilan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi medis atau kesehatan yang sedang dialaminya.

Perbincangan mengenai Ortega juga kembali menyoroti perhatian berlebihan terhadap tubuh perempuan muda di industri hiburan.

Sejumlah penggemar menilai perubahan fisik selebritas seharusnya tidak menjadi alasan untuk membuat kesimpulan mengenai kesehatan mereka tanpa pernyataan langsung dari yang bersangkutan.

Kekhawatiran tersebut akhirnya berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai tekanan terhadap aktris muda dan bagaimana perubahan penampilan mereka sering menjadi konsumsi publik.

Sampai saat ini, Jenna Ortega belum memberikan pernyataan yang mengonfirmasi adanya masalah kesehatan yang berkaitan dengan penampilannya.

Editor: Hanny Suwindari
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