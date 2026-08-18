Han Tae-yi MYTRO Rilis Mini Album Solo Pertama ‘Made of Moment’

JawaPos.com – Han Tae-yi, leader MYTRO, resmi membuka babak baru dalam perjalanan musiknya sebagai solois. Pada 13 Agustus 2026, ia merilis mini album solo pertamanya bertajuk “Made of Moment”.

Mengutip laporan Dispatch, album ini merangkum berbagai momen yang membentuk sosok Han Tae-yi hingga menjadi dirinya sekarang.

Lagu utama “Life Shot” menjadi pusat perhatian dalam album tersebut. Lagu ini berbicara tentang momen paling berharga yang dimiliki setiap orang dan mengajak pendengar menikmati masa kini sebaik mungkin.

Ibarat sebuah foto yang ingin disimpan selamanya, “Life Shot” membawa pesan positif untuk menghargai setiap detik kehidupan. Irama yang enerjik dan koreografi dinamis juga menjadi kekuatan utama penampilan Han Tae-yi.

Konsep lagu tersebut semakin kuat melalui koreografi ikonik berupa gerakan mengambil foto. Gerakan itu secara langsung menerjemahkan makna “Life Shot” ke dalam penampilan panggung.

Dengan perpaduan musik, visual, dan koreografi yang energik, Han Tae-yi menunjukkan karakter solo yang lebih personal sekaligus memperlihatkan kemampuan panggung yang telah diasah selama bertahun-tahun.

“Made of Moment” terdiri dari tiga lagu, yakni “Life Shot”, “Romantic Era”, dan “Spend The Night”. Ketiganya menghadirkan atmosfer berbeda, mulai dari energi cerah hingga sisi emosional yang lebih dalam. Variasi tersebut menjadi cara Han Tae-yi untuk memperlihatkan spektrum musikal yang lebih luas dan warna yang belum banyak ia tunjukkan sebelumnya.