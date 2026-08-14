Momen Langka! Jackie Chan Panggil Iko Uwais ke Panggung, Audy Item Dapat Bonus

JawaPos.com - Aktor Iko Uwais mendapat momen spesial saat menghadiri rangkaian acara yang berkaitan dengan Jackie Chan. Bintang film laga Indonesia itu secara langsung dipanggil Jackie Chan untuk maju ke atas panggung dalam sebuah acara yang turut dihadiri sejumlah insan perfilman.

Momen tersebut dibagikan Audy Item melalui unggahannya di akun media sosial. Dalam unggahannya tersebut, terlihat Jackie Chan memberikan isyarat dengan tangannya sambil memanggil seseorang untuk naik ke panggung.

Iko Uwais kemudian terlihat maju bersama beberapa orang lainnya. Setibanya di atas panggung, Jackie Chan langsung menyambut dan merangkul Iko.

Momen sederhana tersebut menjadi sorotan lantaran memperlihatkan kedekatan dua aktor yang sama-sama dikenal lewat kiprahnya di dunia film action. Audy Item tampak sangat bangga melihat suaminya mendapat perhatian langsung dari Jackie Chan.

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"When the Master calling your husband to the stage," tulis Audy Item dalam unggahannya.

Kehadiran Iko Uwais dalam acara tersebut bukan tanpa alasan. Dia dipercaya sebagai satu satu juri dalam The 7th Jackie Chan International Action Film Week. Tak hanya itu, Iko juga berkesempatan menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 tim stunt Jackie Chan.

Keterlibatan Iko di ajang tersebut menjadi kesempatan penting untuk mempertemukan aktor laga Indonesia itu dengan salah satu legenda perfilman action dunia.

Tak hanya membagikan momen Iko Uwais saat berada di atas panggung bersama Jackie Chan, Audy Item juga dapat bonus memperlihatkan momen dirinya berkesempatan melakukan video call dengan aktor asal Hong Kong tersebut.