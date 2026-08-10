Netflix Hadirkan My Life with the Walter Boys 3, Melanjutkan Kisah Jackie Setelah Krisis Keluarga

My Life with the Walter Boys season 3 (Netflix Tudum)
JawaPos.com – Serial My Life with the Walter Boys Musim 3 resmi tayang dan kini dapat disaksikan secara eksklusif di Netflix.
Dilansir dari laman resmi Netflix Tudum pada Senin (10/8), Musim terbaru ini menghadirkan delapan episode yang melanjutkan kisah Jackie, Cole, dan Alex setelah berbagai konflik pada akhir musim kedua.
Episode perdana dimulai setelah George Walter dilarikan ke rumah sakit, sehingga keluarga Walter harus menghadapi sejumlah persoalan baru.
Musim ketiga kembali menyoroti hubungan Jackie, Cole, dan Alex yang masih terjebak dalam konflik cinta segitiga.
Showrunner sekaligus pencipta serial, Melanie Halsall, mengatakan musim terbaru lebih banyak mengangkat tema kedewasaan, kematangan, dan proses setiap karakter dalam mengenali dirinya sendiri.
Nikki Rodriguez yang memerankan Jackie juga mengungkapkan bahwa karakternya mulai lebih berani menyampaikan perasaan, mengambil risiko, dan keluar dari zona nyaman.
Cole dan Alex turut mengalami perkembangan setelah menghadapi berbagai persoalan emosional pada musim sebelumnya.
Alex menyalurkan energinya melalui kegiatan rodeo, sedangkan Cole menemukan ketertarikan baru dalam dunia balap mobil setelah sebelumnya terlibat dalam sepak bola.
Sementara itu, Jackie mulai belajar memprioritaskan dirinya sendiri sekaligus memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sahabatnya, Grace.
Kehadiran musim ketiga juga memperlihatkan upaya keluarga Walter untuk bangkit ketika George menjalani pemulihan dari masalah kesehatannya. Musim terbaru ini tetap mempertahankan kisah romansa, persahabatan, konflik keluarga, dan proses pendewasaan para karakter di Silver Falls.
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