Insanul Fahmi Dikabarkan Jualan Sayur Usai Cerai, Ini Tanggapan Wardatina Mawa

JawaPos.com - Insanul Fahmi kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya berjualan sayur usai bercerai dari influencer Wardatina Mawa. Kabar tersebut muncul di tengah kondisi bisnis dan keuangan Insanul sedang mengalami keterpurukan.

Wardatina Mawa selaku mantan istri mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait kabar tersebut. Hal itu karena Mawa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan sang mantan suami setelah bercerai.

"Menurutku, setiap manusia pasti diuji sama Allah. Mungkin takdir yang sudah Allah berikan itu, jadi bahan introspeksi diri seperti yang dia bilang," ungkap Mawa.

Seandainya benar Insanul Fahmi berjualan sayur, Mawa menganggap hal itu wajar saja sebagai manusia. Karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk melewati masa sulit.

"Itu salah satu bentuk ikhtiarnya mungkin ya, ikhtiarnya dia untuk survive," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal bercerai dengan Insanul Fahmi. Wardatina Mawa menekankan, kondisi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum bagi dirinya dan juga Insanul Fahmi untuk melakukan evaluasi diri supaya lebih baik ke depannya.

"Nggak ada yang harus disesali, yang ada kita harus introspeksi diri. Kita sama-sama saling introspeksi diri," katanya.

Sebelum rumah tangganya bersama Wardatina Mawa berakhir, Insanul Fahmi dikenal sebagai seorang pengusaha. Huru-hara yang terjadi seiring proses perceraian membawa dampak terhadap aktivitas bisnis yang selama ini dijalankannya.