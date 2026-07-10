Resmi Cerai, Wardatina Mawa ke Insanul Fahmi: Semoga Kamu Bahagia dengan Wanita Pilihanmu

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram: wardatinamawa)
JawaPos.com - Influencer Wardatina Mawa akhirnya resmi mengakhiri rumah tangganya bersama Insanul Fahmi setelah proses perceraian mereka tuntas di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Sumatera Utara.
Mawa menyampaikan pesan emosional melalui unggahannya di media sosial. Dalam unggahannya tersebut, ia mendoakan Insanul Fahmi agar bahagia dengan wanita pilihannya yang diduga adalah Inara Rusli.
Selain itu, Mawa juga menyatakan akan memulai kehidupan yang baru bersama putranya setelah resmi menyandang status sebagai janda.
Unggahan tersebut langsung pusat menjadi perhatian publik karena muncul setelah rangkaian persoalan rumah tangga mereka yang sempat viral sejak beberapa bulan belakangan.
Wardatina Mawa diketahui menggugat cerai suaminya Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam usai mencuat dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret nama mantan istri Virgoun, Inara Rusli.
Melalui akun Instagram pribadinya @mawa39718, Wardatina Mawa membagikan foto kenangan saat akad nikah bersama Insanul Fahmi sekitar 7 tahun silam. Foto tersebut sengaja diunggah sebagai simbol berakhirnya perjalanan rumah tangga yang telah dibangun bersama.
Dalam unggahan itu, Mawa menuliskan pesan yang menyentuh hati ditujukan kepada mantan suaminya.
"Kenangan 7 tahun lalu harus berakhir. Terima kasih untuk 7 tahun kebersamaannya. Semoga kamu berbahagia dengan wanita pilihanmu," tulis Wardatina Mawa.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan tekad untuk bangkit demi masa depan putranya setelah resmi menyandang status janda.
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