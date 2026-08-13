Foto Gaya Takbir, Clareesya RoBoKop Tegaskan Tidak Berniat Lecehkan Agama

Clareesya RoBoKop. (Threads: Clareesya)
JawaPos.com - Clareesya, penyanyi yang tergabung dalam grup musik RoBoKop (Rombongan Bodonk Koplo), memberikan klarifikasi setelah foto dirinya dengan pose yang disebut sebagai “gaya takbir” menuai kontroversi di media sosial.
Foto tersebut memperlihatkan Clareesya mengenakan busana terbuka sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Unggahan itu menjadi sorotan setelah Clareesya menggunakan istilah “gaya takbir” dalam keterangan foto yang dibagikan melalui akun media sosial pribadinya.
Kontroversi kemudian muncul karena sebagian warganet menilai pose dan keterangan tersebut berkaitan dengan simbol atau praktik keagamaan. Clareesya pun merasa perlu menjelaskan maksud sebenarnya di balik unggahan tersebut.
Dalam klarifikasinya, Clareesya menegaskan bahwa unggahan tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk menghina atau melecehkan agama maupun kepercayaan tertentu. Menurut dia, foto itu merupakan ekspresi dari rasa syukurnya.
“Saya merasa perlu memberikan klarifikasi bahwa rasa syukur tersebut sepenuhnya ditujukan atas pencapaian pribadi saya sebagai seorang musisi dan kesempatan tampil dalam acara tersebut, serta tidak dimaksudkan untuk menghina, merendahkan, melecehkan, menistakan, ataupun menyinggung agama, kepercayaan, maupun pihak mana pun,” ujar Clareesya dalam klarifikasinya.
Clareesya menjelaskan, unggahan tersebut dibuat sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan ekspresi kebahagiaan karena dirinya mendapatkan kesempatan tampil dalam sebuah acara besar. Bagi dia, kesempatan tersebut merupakan salah satu pencapaian penting dalam perjalanan kariernya sebagai seorang musisi.
“Saya ingin meluruskan bahwa postingan tersebut dibuat semata-mata sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan kebahagiaan pribadi karena suatu pencapaian yang sudah lama saya impikan, yaitu dapat berkesempatan bermain dalam sebuah konser sebesar acara tersebut,” katanya.
Menurut Clareesya, tampil dalam acara berskala besar merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi dirinya sebagai seorang musisi yang sedang dalam tahap pembangunan karier.
“Bagi saya, sebagai seorang musisi, kesempatan untuk tampil dalam acara sebesar itu merupakan pencapaian yang sangat berarti dan menjadi sesuatu yang diidam-idamkan oleh banyak musisi yang sedang merintis perjalanan kariernya,” ujar Clareesya.
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