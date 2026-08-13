Clareesya RoBoKop Minta Maaf Usai Foto Gaya Takbir The Sounds Project Viral

Clareesya RoBoKop. (Threads: Clareesya)
JawaPos.com - Penyanyi Clareesya yang tergabung dalam grup musik RoBoKop (Rombongan Bodonk Koplo) menyampaikan permintaan maaf setelah unggahannya di akun media sosial Threads menuai kontroversi.
Kontroversi bermula dari beredarnya foto Clareesya saat tampil dengan busana terbuka sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Foto tersebut menjadi sorotan setelah Clareesya menyebut pose tersebut sebagai "gaya takbir" dalam keterangan unggahannya.
Unggahan itu kemudian memunculkan beragam respons dari warganet. Sebagian mempertanyakan penggunaan istilah tersebut karena dinilai berkaitan dengan gerakan yang identik dengan ibadah umat Islam. Ada netizen yang menyebutnya telah melakukan pelecehan agama.
Clareesya akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf atas kegaduhan yang muncul. Ia menjelaskan bahwa unggahan tersebut tidak dibuat untuk menyinggung, menghina, atau melecehkan agama.
"Postingan tersebut dibuat semata-mata sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan kebahagiaan pribadi karena suatu pencapaian yang sudah lama saya impikan," ujar Clareesya dalam pernyataannya.
Menurut Clareesya, kesempatan tampil dalam konser sebesar The Sounds Project merupakan pencapaian penting dalam perjalanan kariernya sebagai musisi. Ia menyebut kesempatan tersebut menjadi sesuatu yang diidam-idamkan banyak musisi yang sedang merintis karier.
Karena itu, Clareesya menegaskan bahwa isi unggahannya semata-mata dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas kesempatan tampil di acara tersebut.
Clareesya menyadari unggahannya muncul ketika ada pemberitaan soal miras yang sedang ramai diperbincangkan. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat maksud sebenarnya dari unggahannya dapat dipahami atau ditafsirkan berbeda.
"Saya menyadari bahwa postingan tersebut muncul di tengah adanya pemberitaan yang sedang ramai diperbincangkan, sehingga rasa syukur dan isi hati yang sebenarnya saya maksudkan dapat dipahami atau ditafsirkan ke arah yang berbeda dari maksud saya," katanya.
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