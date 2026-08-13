Beri Keterangan Foto Gaya Takbir, Clareesya RoBoKop Diingatkan Ibunda

Clareesya RoBoKop. (Threads: Clareesya)
JawaPos.com - Clareesya, penyanyi yang tergabung dalam grup musik RoBoKop (Rombongan Bodonk Koplo), menyampaikan permintaan maaf setelah foto dirinya dengan pose mengangkat kedua tangan ke atas dengan mengenakan pakaian terbuka menuai kontroversi di media sosial.
Foto tersebut menjadi sorotan para penguna media sosial setelah Clareesya menuliskan keterangan "gaya takbir" pada unggahan di akun media sosialnya.
Kontroversi muncul karena dalam foto tersebut Clareesya terlihat mengenakan busana terbuka sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Penggunaan istilah "gaya takbir" dalam keterangan foto yang memicu banjirnya kritik dari warganet.
Clareesya mengakui dirinya keliru dalam menuliskan keterangan pada foto tersebut. Ia kemudian menghapus caption yang sebelumnya diunggah dan dengan cepat menggantinya usai mendapat teguran dari sang ibunda.
"Sorry ya semua, langsung diganti dan dihapus caption-nya. Aku diingetin ibuku, langsung aku ganti," ujar Clareesya dalam unggahannya di media sosial Threads.
Ia menyadari bahwa unggahan tersebut dapat menyinggung perasaan orang lain. Clareesya sadar keterangan yang ditulisnya tersebut dibuat spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya.
"Dari awal memang manusia nggak luput salah ya, ku akuin memang asbun. Tapi akhirnya tahu kok salah dan usaha buat benerin," katanya.
Clareesya tak malu menyebut dirinya termasuk salah satu orang yang asal bunyi atau asbun. Namun, ia bersyukur masih mendapat teguran dari sang ibunda sehingga bisa menyadari letak kekeliruannya.
"Ada beberapa orang yang asbunnya tolol dan aku salah satunya. Tapi untungnya aku masih punya ibu yang langsung ngingetin kalau aku salah," tutur Clareesya.
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Jawa Pos
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