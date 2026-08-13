Artisan Bakery Paling Viral di Bandung, Punya Berbagai Varian Mulai dari Bagel Sampai Salt Bread

JawaPos.com-Bandung seolah tidak pernah kehabisan tempat viral yang menarik untuk dikunjungi.

Selalu ada cerita menarik yang bisa ditemukan di Bandung, termasuk sejumlah artisan bakery yang patut untuk dicoba. Beberapa tempat berikut menyajikan beragam dessert manis mulai dari bagel, salt bread, tart, sampai roti bolen yang legendaris.

Jika anda berencana berlibur ke Bandung dan ingin mencicipi salt bread pertama di Bandung yang selalu ramai dikunjungi, kami telah merangkum rekomendasinya untuk anda.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @kylachennn yang dikutip pada (13/08) berikut adalah enam artisan bakery yang sedang viral di Bandung dan wajib untuk anda kunjungi.

Theo’s Wife Lois

Artisan bakery ini berlokasi di Jl. Progo No. 23, Citarum. Tempat ini menyediakan aneka kue dan bagel homemade. Mulai dari spring onion cheese bagels, madeline, pepperoni cheese, parmesan bagels, sampai abon bagels. Harga menu di cafe ini dibanderol mulai dari Rp 30.000.

Rasa Bakery & Cafe

Rasa Bakery & Cafe berlokasi di Jl. Tamblong No. 15, Braga Bandung. Cafe ini menyajikan aneka varian cake dan es krim. Mulai dari tart, bolu, fruit tart, black forest,pastry, schotle, sampai sosis bratwurst. anda juga dapat memesan signature ice cream dengan cita rasa yang unik seperti coconut royale dan tutti frutti ice cream sandwich.

Prima Rasa

Prima Rasa menjadi toko roti legendaris yang terletak di Jl Kemuning No. 20 Merdeka. Di sini anda dapat menemukan aneka varian cookies, kue basah, kue kering, jajanan tradisional, dan bagelen khas Prima Rasa. kue-kue di sini sangat cocok dijadikan sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Bandung.

Salt Saltbread

Artisan bakery Salt Saltbread berlokasi di Llre Martadinata St. No. 118. Tempat ini begitu viral karena menjadi pelopor (first mover) salt bread di Bandung, tempat ini buka mulai pukul 11.00 untuk batch I, sementara Batch II dimulai sejak pukul 15.00. Di sini anda dapat memesan varian salt bread original, strawberry butter, ham & cheese,red bean butter, double cheese,egg mayo, coffee butter, cinnamon, pain au chocolat, dan dubai choco pistachio. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, mulai dari Rp 11.000.

Bolu Bakar Tunggal

Bolu Bakar Tunggal bertempat di Jl. Dr. Setiabudi No. 41, Pasteur. Tempat ini menawarkan bolu bakar dengan aneka signature rasa. Anda wajib mencoba varian signature roombutter. Roti bakar yang lembut diberi topping butter cream, kemudian dipanggang sampai matang, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang lezat dan pas.