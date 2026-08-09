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Abdul Rahman
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.46 WIB

Diduga Kena Virus, Mahalini Pertama Kali Kehilangan Suara Sepanjang Karier

Penyanyi Mahalini. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Penyanyi Mahalini. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mahalini mengungkapkan pengalaman tak biasa yang dialaminya sebagai seorang penyanyi. Untuk pertama kalinya sepanjang karier, suara Mahalini benar-benar hilang hingga tidak bisa keluar saat dirinya harus bernyanyi di atas panggung.

Kondisi tersebut terjadi belum lama ini dipicu oleh kondisi tubuh Mahalini yang sedang tidak fit. Ia menduga kehilangan suara yang dialaminya itu bukan semata-mata karena kelelahan, melainkan akibat virus menyerang tubuhnya.

“Takutnya kena virus sih ya, kalau capek sepertinya kita capek ya capek saja, cuma suara aku nggak keluar tuh kemarin,” kata Mahalini saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta, Sabtu (8/8).

Mahalini mengakui sempat beberapa kali mengalami sakit selama berkarier sebagai penyanyi di industri hiburan Tanah Air. Namun, sakit yang dialaminya tidak sampai membuat suara hilang.

“Selama aku berkarier aku sakit tapi nggak pernah hilang suaranya kalau di stage itu. Tapi kemarin benar-benar hilang. Mungkin karena virus sih menurut aku,” ujarnya.

Ia pun menceritakan kondisi yang terjadi sebelum kondisi kesehatannya kurang baik dan mengakibatkan suaranya jadi hilang. Menurut istri penyanyi Rizky Febian itu, berawal dari buah hatinya, Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian, jatuh sakit. Mahalini memilih merawatnya sendiri secara penuh.

“Kebetulan Selina sakit, aku full time ngurus dia nggak ada sus. Selina sembuh malah aku yang sakit, jadi gantian gitu. Menurut aku virus ya,” tuturnya.

Mahalini tidak menampik jadwalnya yang cukup padat bisa membuat kondisi tubuhnya menurun. Menurut dia, daya tahan tubuh yang melemah bisa saja menjadi celah jadi lebih mudah terserang penyakit.

“Bisa jadi virus, terus jadwalnya cukup padat jadi imunnya mungkin keserang kali ya,” ungkap Mahalini.

Editor: Abdul Rahman
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