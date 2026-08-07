Masalah Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle Dikabarkan Menjadi Perhatian Raja Charles

JawaPos.com – Isu mengenai kondisi pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan yang menyebut hubungan keduanya sedang menghadapi tekanan.

Dilansir dari laman International The News pada Kamis (6/8), Sejumlah sumber mengklaim pasangan tersebut kini lebih sering menjalani aktivitas secara terpisah dibandingkan sebelumnya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pangeran Harry maupun Meghan Markle yang mengonfirmasi kabar tersebut.

Menurut laporan yang beredar, Raja Charles III disebut mengikuti perkembangan situasi tersebut dari kejauhan.

Seorang sumber mengungkapkan bahwa sang raja memahami tekanan yang dapat memengaruhi sebuah pernikahan, mengingat pengalaman pribadinya menghadapi perceraian yang menjadi sorotan publik.

Karena itu, Raja Charles dikabarkan ingin memberikan dukungan apabila diperlukan untuk membantu memperbaiki hubungan putranya.

Sumber lain menyebutkan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle kini memiliki jadwal, prioritas, dan rutinitas yang berbeda.

Kondisi tersebut diklaim membuat intensitas kebersamaan mereka semakin berkurang dalam kehidupan sehari-hari.

Meski demikian, informasi tersebut masih sebatas klaim dari narasumber yang tidak disebutkan identitasnya.