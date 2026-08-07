Twilite Orchestra Hadirkan The Beatles dan Queen dalam Satu Panggung

JawaPos.com - Dua legenda musik dunia, The Beatles dan Queen, akan hadir dalam satu panggung melalui pertunjukan spesial Twilite Orchestra. Konser bertajuk “Twilite Orchestra Presents The Beatles and Queen” tersebut dijadwalkan akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Minggu, 1 November 2026.

Konser ini akan menjadi pertunjukan istimewa karena Twilite Orchestra di bawah arahan konduktor Addie MS menggandeng dua penyanyi papan atas Indonesia, Marcello Tahitoe atau Ello dan Sandhy Sondoro.

Keduanya akan membawakan sejumlah lagu ikonik The Beatles dan Queen dalam balutan aransemen orkestra. Perpaduan tersebut diharapkan dapat menghadirkan warna musikal baru tanpa menghilangkan karakter dari karya-karya yang telah melegenda.

Pertunjukan dijadwalkan akan dimulai pukul 19.00 WIB dan bakal dipandu oleh LiLo. Konser ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan 35 tahun Twilite Orchestra dalam mewarnai perkembangan musik orkestra di Indonesia.

Pemilihan The Beatles dan Queen bukan tanpa alasan. Karya kedua grup tersebut memiliki pengaruh besar dalam sejarah musik dunia dan tetap mampu menjangkau pendengar dari berbagai generasi hingga saat ini.

Melalui aransemen simfonik, Addie MS dan Twilite Orchestra akan memberikan interpretasi berbeda terhadap lagu-lagu The Beatles dan Queen. Konser tersebut tidak hanya menawarkan nostalgia, tetapi juga pengalaman musikal yang lebih megah dengan kekuatan orkestra.

“Bagi saya, sebuah tribute bukanlah tentang mereplikasi sebuah karya, melainkan tentang merayakan warisan musikal yang telah menginspirasi dunia,” ujar Addie MS.

Menurut Addie, Twilite Orchestra ingin memberikan interpretasi yang anggun, megah, sekaligus penuh penghormatan terhadap karya-karya The Beatles dan Queen. Kehadiran Ello dan Sandhy Sondoro diharapkan semakin memperkuat sisi emosional serta energi pertunjukan.