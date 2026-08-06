Selisih Usia 14 Tahun Tak Jadi Penghalang, Kang Kyun-sung dan Yoo Ha-jin Resmi Akan Menikah

JawaPos.com – Kang Kyun-sung, vokalis grup NOEL, mengumumkan rencana pernikahannya dengan aktris Yoo Ha-jin. Pasangan yang terpaut usia 14 tahun itu akan menggelar upacara pernikahan pada 30 Oktober 2026 di Seoul.

Menurut dispatch, pihak agensi mengungkapkan bahwa Kang Kyun-sung dan Yoo Ha-jin memutuskan melangkah ke jenjang pernikahan setelah membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya dan kasih sayang yang mendalam.

Agensi juga menegaskan bahwa Kang Kyun-sung akan tetap aktif berkarya sebagai penyanyi sekaligus menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.

Yoo Ha-jin debut pada 2019 melalui drama Spring Night (봄밤) sebagai pemeran pendukung.

Setelah itu, ia tampil dalam sejumlah drama seperti Welcome (어서와) dan Love Is for Suckers (얼어죽을 연애따위).

Baru-baru ini, aktris berusia 31 tahun tersebut juga menyelesaikan penampilannya di panggung teater Rental Apartment (임대아파트) yang berakhir pada 2 Agustus.

Kang Kyun-sung juga membagikan kabar bahagia itu kepada para penggemar lewat media sosial pribadinya.

Ia mengungkapkan rasa syukur karena telah menemukan seseorang yang ingin ia dampingi sepanjang hidup, sekaligus meminta doa dan dukungan agar perjalanan baru mereka dipenuhi kebahagiaan.

"Aku telah bertemu seseorang yang begitu berharga dan ingin berjalan bersamanya seumur hidup. Dukungan dan restu hangat dari kalian akan menjadi kekuatan besar bagi kami ke depannya," tulis Kang Kyun-sung.