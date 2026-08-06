Xdinary Heroes Umumkan Fan Meeting 'THE X-TOWN', Siap Ciptakan Kota Rock Bersama Villains

JawaPos.com - Xdinary Heroes menghadirkan kejutan untuk para penggemarnya.

Band rock dari JYP Entertainment mengumumkan fan meeting ketiga berjudul "THE X-TOWN", sebuah acara spesial yang akan mempertemukan para anggota dengan fandom mereka, Villains, dalam konsep yang penuh semangat rock dan cerita menarik.

Dikutip dari dispatch, pengumuman tersebut disampaikan pada 3 Agustus melalui media sosial Xdinary Heroes.

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Bersamaan dengan itu, JYP Entertainment merilis poster resmi yang mengungkap jadwal fan meeting.

Acara ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 September 2026, di Hwajung Gymnasium, Korea University, yang berlokasi di Seongbuk-gu, Seoul.

Mengusung konsep "THE X-TOWN", fan meeting ini digambarkan sebagai sebuah kota imajiner yang dipenuhi kisah Xdinary Heroes dan Villains.

Dalam dunia tersebut, para personel tampil sebagai sheriff yang menjaga kota sambil menghadirkan energi rock yang dinamis, menjanjikan pengalaman berbeda dibandingkan fan meeting sebelumnya.

Pengumuman ini hadir di tengah meningkatnya popularitas Xdinary Heroes sebagai salah satu band dengan performa panggung yang kuat.

Pada Juni lalu, mereka sukses menggelar penampilan di Incheon Inspire Arena, yang semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai grup dengan aksi live yang memikat.