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Risma Azzah Fatin
Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.49 WIB

Tom Holland Sebut Timothée Chalamet Cocok Jadi Penggantinya Perankan Spider-Man pada Masa Depan

Timothee Chalamet dan Tom Holland (IMDb) - Image

Timothee Chalamet dan Tom Holland (IMDb)

JawaPos.com – Tom Holland menyebut Timothée Chalamet sebagai sosok yang dinilai cocok menggantikannya memerankan Spider-Man pada masa mendatang.

Dilansir dari laman Geo TV pada Sabtu (1/8), Pernyataan tersebut disampaikan Holland dalam sebuah wawancara yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial.

Aktor asal Inggris itu bahkan meyakini Chalamet mampu menghadirkan interpretasi karakter yang berbeda dari versinya.

Menurut Holland, Timothée Chalamet akan menampilkan sosok Spider-Man yang lebih murung dan emosional. Ia juga melontarkan candaan dengan mengatakan dirinya justru akan memerankan tokoh utama dalam film Dune apabila pertukaran peran tersebut benar-benar terjadi.

Holland menambahkan bahwa versi Dune yang dibintanginya kemungkinan akan menghadirkan cerita yang lebih ringan dan penuh humor.

Pernyataan tersebut segera memicu beragam reaksi dari para penggemar. Sebagian besar penggemar menilai Tom Holland tetap merupakan sosok yang paling tepat memerankan Spider-Man dan sulit digantikan aktor lain.

Sejumlah warganet juga berpendapat bahwa Timothée Chalamet lebih cocok tetap memerankan Paul Atreides dalam waralaba Dune.

Meski hanya berupa candaan, komentar Holland kembali memunculkan diskusi mengenai kemungkinan pertukaran peran antara dua aktor populer tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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