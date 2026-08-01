Tom Holland Sebut Timothée Chalamet Cocok Jadi Penggantinya Perankan Spider-Man pada Masa Depan

Timothee Chalamet dan Tom Holland (IMDb)
JawaPos.com – Tom Holland menyebut Timothée Chalamet sebagai sosok yang dinilai cocok menggantikannya memerankan Spider-Man pada masa mendatang.
Dilansir dari laman Geo TV pada Sabtu (1/8), Pernyataan tersebut disampaikan Holland dalam sebuah wawancara yang kemudian menjadi perbincangan di media sosial.
Aktor asal Inggris itu bahkan meyakini Chalamet mampu menghadirkan interpretasi karakter yang berbeda dari versinya.
Menurut Holland, Timothée Chalamet akan menampilkan sosok Spider-Man yang lebih murung dan emosional. Ia juga melontarkan candaan dengan mengatakan dirinya justru akan memerankan tokoh utama dalam film Dune apabila pertukaran peran tersebut benar-benar terjadi.
Holland menambahkan bahwa versi Dune yang dibintanginya kemungkinan akan menghadirkan cerita yang lebih ringan dan penuh humor.
Pernyataan tersebut segera memicu beragam reaksi dari para penggemar. Sebagian besar penggemar menilai Tom Holland tetap merupakan sosok yang paling tepat memerankan Spider-Man dan sulit digantikan aktor lain.
Sejumlah warganet juga berpendapat bahwa Timothée Chalamet lebih cocok tetap memerankan Paul Atreides dalam waralaba Dune.
Meski hanya berupa candaan, komentar Holland kembali memunculkan diskusi mengenai kemungkinan pertukaran peran antara dua aktor populer tersebut.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet