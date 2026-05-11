Siap-siap, SHINee akan Comeback Juni dan RIlis Teaser Film Seru Bertajuk Atmos

SHINee. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Popularitasnya tak lekang oleh waktu, boygrup Korea SHINee berencana comeback dalam waktu dekat
Dikutip dari Soompi, Senin (11/5), belakangan ini SHINee merilis teaser film seru yang secara kreatif mengumumkan jadwal comeback mereka mendatang dengan ‘Atmos.’
Telah lama ditunggu, SHINee akan merilis mini album keenam mereka Atmos tepatnya pada 1 Juni pukul 6 sore KST.
Jadwal itu merupakan tanggal sehari setelah mereka menyelesaikan konser tiga malam mereka SHINee WORLD VIII: THE INVERT (The Trilogy I) di KSPO Dome Seoul dari 29 hingga 31 Mei.
Dalam teaser diawali dengan salah satu anggota, Key, yang berakting menjadi pembawa acara, membawakan laporan cuaca.
SHINee dibentuk oleh SM Entertainment pada tahun 2008, dimana grup ini terdiri dari empat anggota yaitu Onew, Key, Minho, dan Taemin.
Seperti yang diketahui, awalnya merupakan grup beranggotakan lima orang, Jonghyun meninggal pada 18 Desember 2017.
Meraih antusiasme, pengaruh musik mereka di negara asalnya telah memberi mereka banyak penghargaan dan gelar Pangeran K-pop.
Dengan extended play (EP) pertama, Replay, yang diawali dengan single berjudul sama, mereka menarik perhatian karena memulai tren fashion di kalangan pelajar.
Lalu pada Agustus 2008, mereka merilis album studio Korea pertama mereka, The Shinee World, yang memenangkan Album Pendatang Baru Terbaik Tahun Ini di Golden Disc Awards ke-23.
