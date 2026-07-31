Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Sambut Kelahiran Putra Pertama

JawaPos.com – Kebahagiaan menyelimuti pasangan artis Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon setelah dikaruniai anak pertama.

Dikutip dari akun Instagram pribadi Angga Yunanda @angga pada Kamis (30/7), Angga dan sang Istri mengumumkan kelahiran putra mereka melalui unggahan di media sosial.

Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir pada 20 Juli 2026 dalam keadaan sehat. Kehadiran sang buah hati sekaligus menandai babak baru kehidupan rumah tangga pasangan tersebut sebagai ayah dan ibu.

Dalam pengumuman tersebut, Angga dan Shenina mengungkapkan rasa syukur atas kelahiran putra yang diberi nama Segara Nadi Aksatama. Mereka menyebut kehadiran sang anak sebagai anugerah terbesar sekaligus jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan.

Pasangan itu juga menuliskan pesan penuh kasih yang menggambarkan kebahagiaan mereka menyambut anggota keluarga baru. Mereka berharap dapat mendampingi setiap perjalanan hidup putra tercinta dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Angga dan Shenina turut menjelaskan makna di balik nama Segara Nadi Aksatama yang sarat filosofi. Nama Segara melambangkan lautan yang luas, Nadi diartikan sebagai sumber kehidupan yang membawa kebaikan, sedangkan Aksatama menjadi doa agar sang anak tumbuh berhati mulia dan penuh berkah.

Melalui nama tersebut, keduanya berharap putra mereka kelak menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan bermanfaat bagi banyak orang. Harapan itu mereka sampaikan sebagai bekal awal bagi perjalanan hidup sang buah hati.