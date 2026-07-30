Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Pernyataan Vicky Prasetyo Saat Debat Pilkada 2024 Jadi Sorotan

JawaPos.com - Penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejumlah peristiwa terkait Pilkada Pemalang 2024 kembali menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah pernyataan Vicky Prasetyo saat mengikuti debat calon bupati yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.

Vicky Prasetyo diketahui sempat maju sebagai calon Bupati Pemalang pada Pilkada Serentak 2024. Di tengah kabar penangkapan Anom Widiyantoro, video cuplikan debat yang diunggah ulang melalui akun Instagram pribadi Vicky kembali menarik perhatian warganet.

Dalam video tersebut, Vicky menyampaikan komitmennya terhadap kesejahteraan para petani di Kabupaten Pemalang. Ia bahkan secara langsung menyampaikan harapan kepada Menteri Pertanian agar memperhatikan kebutuhan pupuk bagi para petani di sana.

"Untuk Pak Menteri Pertanian mudah-mudahan menonton, saya mewakilkan para petani di Pemalang, tolong tingkatkan pupuk para petani karena ini fondasi awal pangan kita," kata Vicky Prasetyo dalam debat calon Bupati Pemalang dalam Pilkada Serentak 2024.

Tak hanya berbicara tentang sektor pertanian, Vicky juga menegaskan komitmennya untuk mengabdi kepada masyarakat. Dia menyinggung alasan dirinya maju dalam kontestasi politik di Kabupaten Pemalang karena mendapat restu dari sang ibunda. Dia pun berjanji akan mengabdikan diri untuk seluruh masyarakat, terutama untuk ibu-ibu yang berada dalam posisi paling lemah.

"Saya hadir ke Pemalang atas restu seorang ibu. Maka semua ibu di Pemalang merupakan ibu saya sendiri yang akan saya mengabdi sekuat saya dengan perjuangan membahagiakan kalian," kata Vicky Prasetyo.

"Tidak ada lagi tangisan kekhawatiran. Saya akan perjuangkan," lanjut pria yang menjadi sorotan publik luas belakangan terkait pernikahan sirinya dengan Fangfang.

Netizen pada kolom komentar justru bersyukur telah memiliki Vicky Prasetyo meski dia tidak berhasil memenangkan kontestasi dalam Pilkada Kabupaten Pemalang.