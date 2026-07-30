Eunkwang BTOB Umumkan Comeback Solo dengan Single Album "OUR YOUTH" 

Eunkwang BTOB (x @kindmadame1818)
JawaPos.com – Seo Eunkwang BTOB, akan comeback sebagai solois dengan merilis single album terbaru berjudul "OUR YOUTH". Kabar tersebut diumumkan melalui teaser resmi yang dirilis BTOB Company, menandai dimulainya hitung mundur menuju comeback yang telah lama dinantikan para penggemar.
Dikutip dari allkpop, teaser perdana menampilkan sebuah amplop yang terbuka dan memperlihatkan foto piknik di bawah rindangnya pepohonan hijau.
Visual tersebut dipadukan dengan kalimat seperti "SUMMER MEMORIES", "youth archive", dan "those summer days we never want to end", memberikan gambaran bahwa album ini akan mengusung konsep nostalgia yang hangat dan penuh kenangan musim panas.
Eunkwang memberikan kejutan kepada para penggemarnya. Dalam konser busking solo berjudul "2026 SEO EUNKWANG" yang digelar di Forest Stage, Seoul Children's Grand Park pada 26 Juli, ia membawakan salah satu lagu baru dari album tersebut untuk pertama kalinya. Lagu itu akan resmi dirilis sebagai bagian dari "OUR YOUTH" pada 6 Agustus.
Eunkwang memulai debutnya bersama BTOB pada 2012 dan dikenal sebagai salah satu vokalis terbaik di industri K-pop.
Selain aktif bersama grup, ia juga berkarier melalui unit BTOB Blue, BTOB 4U, dan 90TAN, sekaligus membangun perjalanan sebagai solois sejak merilis mini album pertamanya, "FoRest: Entrance", pada 2020.
Comeback ini menjadi langkah terbaru Eunkwang setelah merilis album studio "Unfold" pada akhir 2025. Dengan konsep yang mengangkat kenangan masa muda dan nuansa musim panas, "OUR YOUTH" diharapkan menampilkan sisi emosional sang penyanyi sekaligus memperlihatkan warna musik yang semakin matang. Para penggemar pun kini menantikan perilisan resmi single album tersebut pada 6 Agustus.
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