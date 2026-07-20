Lee Chang Seop BTOB Terkejut Saat Diramal Dukun, Disebut Mudah Menarik Roh

sumber ilustrasi dari pinterest

JawaPos.com – Lee Chang Seop BTOB, menjadi sorotan usai membagikan pengalaman unik saat membandingkan hasil ramalan berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan pembacaan spiritual oleh seorang dukun.

Dikutip dari The Chosun, momen tersebut diunggah melalui YouTube "Lee Chang-seop & Jeo Chang-seop" pada 17 Juli dengan judul "AI Saaju and Spiritual Divination: Which is More Accurate?".

Chang Seop terlebih dahulu melihat hasil ramalan AI sebelum menemui seorang dukun.

Saat ritual dimulai, sang dukun membunyikan lonceng dan mengungkap bahwa di balik senyum yang selalu ia tunjukkan kepada publik, Chang Seop sebenarnya sering merasa kesepian ketika sendirian.

Dukun itu juga mengatakan bahwa menjadi penyanyi merupakan keputusan yang tepat dan telah membawanya menuju jalan ketenaran.

Suasana berubah menegangkan ketika Chang Seop mengaku suara lonceng yang dibunyikan terdengar sangat keras di telinganya hingga membuat kepalanya berdenyut.

Sang dukun menyebut bahwa leluhur lebih dulu "datang" dan mengatakan bahwa Chang Seop memiliki kondisi yang membuatnya mudah menarik energi spiritual. Pernyataan tersebut langsung membuat suasana di lokasi menjadi hening.

Sang dukun juga menanyakan apakah ada anggota keluarga yang dikenal sering mendoakan orang lain.

Chang Seop kemudian menyebut nama Venerable Sunjae, ahli kuliner makanan kuil yang dikenal luas lewat program Culinary Class Wars Season 2 sekaligus sepupu dari ibunya.

Menurut sang dukun, sosok tersebut telah banyak memanjatkan doa untuk Chang Seop sehingga ia ikut menerima berkah dan perlindungan.

Pengalaman ini sukses menarik perhatian penggemar karena memperlihatkan sisi lain dari Lee Chang Seop di luar aktivitasnya sebagai idol.

Debut bersama BTOB sejak 2012 sebagai vokalis utama, Chang Seop kini juga aktif menghibur penggemar melalui berbagai konten YouTube yang menghadirkan pengalaman unik dan penuh kejutan.

***