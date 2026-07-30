Menuju Hari Bahagia, Eks Member T-ARA Ryu Hwa Young Pamer Foto Prewedding Jelang Pernikahan 

Eks Member T-ARA, Ryu Hwa Young, bagikan momen prewedding (allkpop)

JawaPos.com – Ryu Hwa Young, eks T-ARA menjadi sorotan setelah membagikan foto prewedding terbaru menjelang hari pernikahannya. Untuk pertama kalinya, ia memperlihatkan wajah calon suaminya kepada publik, sebuah langkah yang terbilang jarang dilakukan oleh selebritas Korea yang akan menikah dengan pasangan non-selebritas.

Dilansir dari allkpop, Ryu Hwa Young mengunggah serangkaian foto dengan konsep elegan mengenakan gaun pengantin berwarna putih.

Dalam beberapa potret tersebut, sang calon suami tampil mendampinginya dengan setelan jas formal. Kehangatan dan chemistry pasangan itu langsung mencuri perhatian para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat dan doa.

Ryu Hwa Young sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia akan melangsungkan pernikahan pada September 2026. Kabar bahagia tersebut disampaikan beberapa bulan lalu setelah ia menerima lamaran dari sang kekasih, yang diketahui merupakan seorang pebisnis dan berusia tiga tahun lebih tua darinya.

Hwa Young pernah menggambarkan calon suaminya sebagai sosok yang selalu memberikan rasa nyaman dan perhatian layaknya seorang ayah.

Ia juga membagikan momen romantis saat menerima lamaran, sekaligus mengungkapkan bahwa jawabannya adalah "ya", menandai dimulainya perjalanan baru bersama pria pilihannya.

Ryu Hwa Young memulai debutnya bersama T-ARA pada 2010 sebelum kemudian beralih ke dunia akting. Ia dikenal lewat sejumlah drama seperti "Hello, My Twenties!", "My Father Is Strange", dan "Mad Dog". Setelah aktif sebagai aktris selama beberapa tahun terakhir, ia kini bersiap memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya.