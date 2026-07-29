Jonathan Frizzy-Ririn Dwi Ariyanti Akan Menikah Tahun Depan

JawaPos.com - Aktor Jonathan Frizzy akhirnya mulai membuka sedikit informasi terkait rencana pernikahannya bersama sang kekasih, Ririn Dwi Ariyanti. Meski masih merahasiakan tanggal pasti, pria yang akrab disapa Ijonk memastikan momen bahagianya akan digelar pada tahun depan.

Kepastian pernikahan tersebut disampaikan Jonathan Frizzy saat diminta tanggapannya terkait hubungan asmaranya dengan Ririn Dwi Ariyanti yang sudah memiliki kecocokan dalam banyak hal. Ijonk meminta publik bersabar sembari menunggu pengumuman resmi.

"Tunggu tanggal mainnya. Didoakan saja dulu, yang pasti tahun depan. Nanti aku undang kalian lah pokoknya (kalau menikah)," ujar Jonathan Frizzy.

Untuk saat ini, Ijonk mengaku dirinya dan Ririn masih memilih fokus pada pekerjaan. Menurutnya, memperkuat karier menjadi salah satu prioritas sebelum memasuki jenjang pernikahan.

"Untuk sekarang kita fokus kerja dulu, perbanyak relasi biar banyak endorse," kata Jonathan Frizzy berkelakar.

Dalam kesempatan yang sama, Jonathan Frizzy juga mengungkapkan betapa besar peran Ririn Dwi Ariyanti dalam hidupnya. Ia menyebut, sang kekasih sebagai sosok yang selalu memberikan energi positif dan memberikan dukungan kepada dirinya dalam berbagai situasi.

"Ririn, dia orang yang sangat baik, positif," ucap Ijonk.

Bahkan, ayah tiga anak itu mengaku perubahan positif yang dirasakannya saat ini tidak lepas dari kehadiran Ririn di sisinya.