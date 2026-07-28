Seonghwa ATEEZ Ceritakan Bagaimana Membangun Identitas Sendiri, Intip dalam Pemotretan Bersama Arena Homme Plus

Seonghwa ATEEZ. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Memikat lewat karisma yang ia miliki, anggota grup Korea ATEEZ Seonghwa menjalani pemotretan dengan Arena Homme Plus.
Dikutip dari Soompi, Selasa (28/7), selain itu, ia juga wawancara, mengungkap bagaimana kepuasan yang ia dapatkan dari berpartisipasi dalam pemotretan.
Ia berbagi, “Setiap kali melakukan pemotretan, saya merasa lebih puas dengan diri sendiri, sebagai idola, kegiatan ini merupakan cara untuk mengembangkan identitasku.”
“Ada sisi diri saya yang saya tunjukkan sebagai bagian dari ATEEZ, dan kemudian ada sisi yang dapat saya tunjukkan sebagai individu,”ungkanya.
Memikat penggemar, ia selalu berpikir untuk menemukan versi diri yang paling sesuai dengan musik ATEEZ.
Baginya, itu tidak mudah, setiap kali, rasanya seperti menabrak tembok, mungkin akan lebih nyaman untuk tetap pada apa yang paling cocok untuknya.
Ia juga tetap percaya penting untuk terus menantang diri sendiri, dalam hal itu, promosi ini adalah kesempatan lain untuk menciptakan karakter baru dirinya.
Foto dan wawancara lengkap Seonghwa dapat ditemukan di edisi Agustus Arena Homme Plu, nantikan ya.
Selain sebagai anggota ATEEZ, Seonghwa menapaki karir akting dalam drama Imitation yang memikat penonton.
ATEEZ yang dikenal sebelum debut sebagai KQ Fellaz, merupakan boy grup beranggotakan 8 orang di bawah naungan KQ Entertainment.
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