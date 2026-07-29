K-Drama Makin Mendunia, Prime Video India Hadirkan 100+ Judul Korea dari CJ ENM 

Prime Video India Hadirkan 100+ Judul Korea dari CJ ENM (@kdrama_menfess)
JawaPos.com - K-drama kembali memperluas jangkauannya ke pasar global. Dilansir dari variety, Prime Video India resmi menjalin kerja sama distribusi multi-tahun bersama perusahaan hiburan Korea Selatan CJ ENM untuk menghadirkan lebih dari 100 judul drama dan program Korea bagi penonton India selama dua tahun mendatang.
Prime Video India akan menayangkan 26 judul baru CJ ENM secara bertahap, ditambah dengan berbagai koleksi lama yang telah memiliki basis penggemar besar.
Seluruh konten akan tersedia dengan subtitle bahasa Inggris serta dukungan sulih suara dalam bahasa Hindi, Tamil, dan Telugu agar dapat menjangkau lebih banyak penonton lokal.
Beberapa judul yang masuk dalam daftar tayangan antara lain Yumi’s Cells Season 3, The Legend of Kitchen Soldier, Filing for Love, dan My Bias, My Boss.
Selain itu, sejumlah karya populer seperti Dear X, Law in the City, Study Group, My Dearest Nemesis, serta musim pertama dan kedua Yumi’s Cells juga akan tersedia bagi pelanggan Prime Video India.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi kedua perusahaan untuk memperkuat posisi K-drama di India. Prime Video melihat meningkatnya minat masyarakat India terhadap cerita Korea yang memiliki beragam genre, mulai dari romansa, komedi, thriller, hingga drama keluarga.
CJ ENM juga menilai kerjasama tersebut sebagai kesempatan besar untuk memperkenalkan lebih banyak karya Korea kepada pasar India yang terus berkembang.
Dengan jaringan distribusi Prime Video, konten-konten Korea diharapkan dapat menjangkau audiens baru sekaligus memperkuat hubungan budaya antara Korea Selatan dan India.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya