K-Drama Makin Mendunia, Prime Video India Hadirkan 100+ Judul Korea dari CJ ENM 

JawaPos.com - K-drama kembali memperluas jangkauannya ke pasar global. Dilansir dari variety, Prime Video India resmi menjalin kerja sama distribusi multi-tahun bersama perusahaan hiburan Korea Selatan CJ ENM untuk menghadirkan lebih dari 100 judul drama dan program Korea bagi penonton India selama dua tahun mendatang.

Prime Video India akan menayangkan 26 judul baru CJ ENM secara bertahap, ditambah dengan berbagai koleksi lama yang telah memiliki basis penggemar besar.

Seluruh konten akan tersedia dengan subtitle bahasa Inggris serta dukungan sulih suara dalam bahasa Hindi, Tamil, dan Telugu agar dapat menjangkau lebih banyak penonton lokal.

Beberapa judul yang masuk dalam daftar tayangan antara lain Yumi’s Cells Season 3, The Legend of Kitchen Soldier, Filing for Love, dan My Bias, My Boss.

Selain itu, sejumlah karya populer seperti Dear X, Law in the City, Study Group, My Dearest Nemesis, serta musim pertama dan kedua Yumi’s Cells juga akan tersedia bagi pelanggan Prime Video India.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi kedua perusahaan untuk memperkuat posisi K-drama di India. Prime Video melihat meningkatnya minat masyarakat India terhadap cerita Korea yang memiliki beragam genre, mulai dari romansa, komedi, thriller, hingga drama keluarga.

CJ ENM juga menilai kerjasama tersebut sebagai kesempatan besar untuk memperkenalkan lebih banyak karya Korea kepada pasar India yang terus berkembang.