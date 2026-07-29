Persaingan Sengit di Bioskop China, 'All Wishes Come True' Kalahkan 'Kung Fu Soccer' 

Film komedi fantasi All Wishes Come True masih memimpin box office China (variety)
JawaPos.com - Persaingan di box office China semakin memanas pada akhir pekan 24–26 Juli 2026. Film komedi fantasi All Wishes Come True berhasil mempertahankan posisi puncak sebagai film terlaris, meski mendapat tekanan dari pendatang baru Kung Fu Soccer, yang langsung mencuri perhatian penonton sejak debutnya.
Dikutip dari variety, All Wishes Come True mengumpulkan pendapatan sekitar US$12,5 juta sepanjang akhir pekan. Tambahan tersebut membuat total pendapatan film mencapai sekitar US$78 juta, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu film domestik dengan performa terbaik di musim panas tahun ini.
Di posisi kedua, Kung Fu Soccer membuka penayangannya dengan hasil yang menjanjikan. Film yang memadukan aksi bela diri dan olahraga itu meraih sekitar US$11,3 juta pada akhir pekan perdananya.
Konsep yang menggabungkan pertandingan sepak bola dengan koreografi kung fu spektakuler menjadi daya tarik utama yang berhasil menarik penonton dari berbagai kalangan.
Dominasi film lokal terlihat di pasar China. Selain dua judul tersebut, sejumlah produksi dalam negeri juga mengisi jajaran lima besar box office, memperlihatkan minat penonton terhadap karya lokal di tengah persaingan dengan film-film Hollywood. Tren ini terus berlanjut sepanjang musim panas 2026.
Pendapatan box office China mengalami peningkatan dibanding pekan sebelumnya berkat kehadiran beberapa film baru. Kombinasi genre komedi, fantasi, aksi, dan olahraga menjadi pilihan favorit penonton, sehingga mendorong angka kunjungan bioskop tetap stabil menjelang memasuki bulan Agustus.
Dengan performa yang masih kuat, All Wishes Come True diprediksi mampu mempertahankan dominasinya dalam beberapa hari ke depan.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya