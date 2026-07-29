Persaingan Sengit di Bioskop China, 'All Wishes Come True' Kalahkan 'Kung Fu Soccer' 

JawaPos.com - Persaingan di box office China semakin memanas pada akhir pekan 24–26 Juli 2026. Film komedi fantasi All Wishes Come True berhasil mempertahankan posisi puncak sebagai film terlaris, meski mendapat tekanan dari pendatang baru Kung Fu Soccer, yang langsung mencuri perhatian penonton sejak debutnya.

Dikutip dari variety, All Wishes Come True mengumpulkan pendapatan sekitar US$12,5 juta sepanjang akhir pekan. Tambahan tersebut membuat total pendapatan film mencapai sekitar US$78 juta, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu film domestik dengan performa terbaik di musim panas tahun ini.

Di posisi kedua, Kung Fu Soccer membuka penayangannya dengan hasil yang menjanjikan. Film yang memadukan aksi bela diri dan olahraga itu meraih sekitar US$11,3 juta pada akhir pekan perdananya.

Konsep yang menggabungkan pertandingan sepak bola dengan koreografi kung fu spektakuler menjadi daya tarik utama yang berhasil menarik penonton dari berbagai kalangan.

Dominasi film lokal terlihat di pasar China. Selain dua judul tersebut, sejumlah produksi dalam negeri juga mengisi jajaran lima besar box office, memperlihatkan minat penonton terhadap karya lokal di tengah persaingan dengan film-film Hollywood. Tren ini terus berlanjut sepanjang musim panas 2026.

Pendapatan box office China mengalami peningkatan dibanding pekan sebelumnya berkat kehadiran beberapa film baru. Kombinasi genre komedi, fantasi, aksi, dan olahraga menjadi pilihan favorit penonton, sehingga mendorong angka kunjungan bioskop tetap stabil menjelang memasuki bulan Agustus.