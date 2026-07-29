Ryan Reynolds Rasakan Pengalaman Langka Saat Menyamar Jadi Deadpool di Comic-Con 2026

JawaPos.Com - Ryan Reynolds membagikan pengalaman tak terlupakan saat menghadiri San Diego Comic-Con 2026 dengan cara yang tidak biasa.

Aktor pemeran Deadpool itu mengungkap bahwa dirinya menyamar menggunakan kostum sang antihero dan berjalan bebas di area konvensi tanpa pengawal, tanpa tim pendamping, bahkan tanpa pembatas khusus. Menurut Reynolds, pengalaman tersebut menjadi salah satu momen paling menyenangkan dalam hidupnya.

Menurut laporan variety, Reynolds menceritakan bahwa ia bisa berbaur dengan ribuan penggemar tanpa dikenali. Mengenakan kostum "Jeanpool", versi Deadpool dengan jaket denim, ia berfoto dengan para cosplayer dan pengunjung yang sama sekali tidak menyadari bahwa sosok di balik topeng itu adalah pemeran asli karakter tersebut.

Reynolds mengaku merasa sangat beruntung bisa menikmati Comic-Con layaknya penggemar biasa. Ia mengatakan pengalaman berjalan bebas tanpa pengawalan memberinya kesempatan melihat langsung antusiasme para penggemar terhadap Deadpool dan dunia Marvel dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, momen tersebut terasa seperti hadiah yang sangat berharga.

Aktor berusia 49 tahun itu juga mengunggah video yang memperlihatkan berbagai momen selama berada di lokasi. Dalam rekaman tersebut, Reynolds tampak bercanda dengan para cosplayer, berpose bersama pengunjung, hingga berinteraksi dengan karakter dari berbagai waralaba populer tanpa ada satu pun yang menyadari identitasnya.

Kemunculan rahasia itu dilakukan sebelum Ryan Reynolds tampil secara resmi dalam Marvel Studios di Hall H Comic-Con. Kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian promosi proyek terbaru Marvel, sekaligus menandai perayaan 10 tahun sejak film Deadpool pertama dirilis dan dua tahun setelah kesuksesan Deadpool & Wolverine di bioskop.

Aksi menyamar tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para penggemar yang telah mendukung perjalanan Deadpool sejak awal.