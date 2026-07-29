Junhoe iKON Bersiap Masuk Militer, Sampaikan Salam Perpisahan untuk iKONIC

junhoe ikon (x @soompi)
JawaPos.com – Kabar yang dinanti iKONIC akhirnya diumumkan. Junhoe iKON akan segera memulai wajib militer. Pada 28 Juli, agensinya, 143 Entertainment, merilis pernyataan resmi yang mengungkap jadwal keberangkatan sang idol sekaligus menyampaikan pesan kepada para penggemar.
Menurut laporan soompi, Junhoe akan memasuki pusat pelatihan militer pada 24 Agustus 2026 untuk menjalani tugas wajib militernya. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar, ia akan melanjutkan pengabdian sesuai penempatan yang telah ditentukan oleh pihak militer Korea Selatan.
143 Entertainment juga menegaskan bahwa tidak akan ada acara resmi pada hari keberangkatan Junhoe. Demi menjaga keamanan dan menghindari kepadatan di lokasi, penggemar diminta untuk tidak datang ke pusat pelatihan.
Agensi berharap para iKONIC dapat memberikan dukungan dan doa dari kejauhan agar proses keberangkatan berjalan lancar.
Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini terus mendukung Junhoe dan iKON. Mereka juga meminta agar penggemar terus memberikan semangat hingga Junhoe menyelesaikan masa tugasnya dan kembali dalam keadaan sehat.
Junhoe menjadi anggota iKON berikutnya yang menjalani wajib militer setelah beberapa rekan satu grupnya lebih dulu memulai masa pengabdian. Meski aktivitas grup akan terdampak, para penggemar berharap seluruh anggota dapat kembali berkumpul setelah seluruh kewajiban militer selesai dijalani.
Pengumuman ini memicu beragam reaksi dari iKONIC di seluruh dunia. Banyak penggemar menyampaikan doa dan dukungan melalui media sosial, berharap Junhoe dapat menjalani wajib militernya dengan aman serta kembali melanjutkan aktivitas bersama iKON setelah menyelesaikan masa pengabdiannya.
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