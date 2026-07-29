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Bintang Pradewo
Rabu, 29 Juli 2026 | 19.07 WIB

Tidak Ada Jarak Militer dan Pelajar, Melihat Tentara Amerika Serikat Hibur Anak SMA di Matauli

Saat tentara US Navy menghibur para siswa dari SMAN 1 Plus Matauli Pandan. (Istimewa) - Image

Saat tentara US Navy menghibur para siswa dari SMAN 1 Plus Matauli Pandan. (Istimewa)

JawaPos.com – Lapangan SMAN 1 Plus Matauli Pandan pagi itu berbeda. Bendera Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Australia berkibar di samping Merah Putih. 35 personel militer dari 4 negara, dipimpin Commander Craig dari US Navy, berjalan masuk ke sekolah.

Mereka datang dalam rangka hari ke-7 misi Pacific Partnership 2026. Bukan untuk latihan perang, tapi untuk berbagi: mengobrol, bermain, dan belajar bersama siswa Matauli.

Tim COMRELL Pasifik Partnership , diterima dan disambut di Mess Yayasan Matauli , dan  mendengarkan sejarah bahwa pendiri sekolah  ini adalah kolaborasi seorang Perwira dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah, yg dipuncak karirnya menjabat Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Feisal Tanjung, dan seorang Politisi handal, yg berasal dari Pantai Barat pesisir Sumatera, Akbar Tanjung.

Acara dibuka dengan Tarian Selamat Datang oleh Tim Tari binaan Ibu Refelina Puspita. Tepuk tangan dan tawa pecah saat beberapa personel asing mencoba menirukan gerakan di akhir tarian. 

Di ruang pertemuan, suasana menjadi khidmat. Lagu kebangsaan 5 negara dikumandangkan, dilanjutkan pertukaran cinderamata. Kepala SMAN 1 Plus Matauli, Deden Rachmawan, memperkenalkan SMA Negeri pertama yang menjalankan Program IB dan memiliki mimpi besar mendunia.
Mengantarkan putra putri terbaik bangsa berkompetisi di Kampus kampus Terbaik dalam dan luar negeri.

"Kunjungan ini bukan sekadar antarnegara. Ini misi kemanusiaan di bidang sosial dan pendidikan. Ini memperkuat motivasi bahwa Alumni Matauli adalah bagian dari kawasan Pasifik yang akan berperan di dunia internasional," ujar Deden. Hadir juga Mayjen Purn. Asrobudi, Yulia Koordinator IB, dan Dang Hartono.

Setelah acara resmi, misi kemanusiaan dimulai. Tim Medis Comrell mengajarkan cara menyikat gigi yang benar kepada siswa. Lalu lapangan berubah menjadi arena sepak bola persahabatan antara Tim Comrell dan Tim Siswa. Awalnya canggung karena beda bahasa, tapi 10 menit kemudian semua cair. Gol dirayakan bersama, tanpa memandang seragam.

Siangnya, semua makan bersama di asrama. Duduk bersama dengan siswa dan bertukar menu ransum MRE ( Meal Ready to Eat) dan Ayam balado menu makan siang siswa siang itu dan  ngobrol santai tentang cita-cita dan musik. 

Puncaknya konser kecil di pelataran asrama. Dari lagu pop Amerika hingga lagu cepat yang membuat semua orang ikut bernyanyi dan bergoyang. Tidak ada jarak antara militer dan pelajar.

Menutup acara, Commander Craig hanya berkata, "Thank you, Matauli. You are amazing."

Editor: Bintang Pradewo
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