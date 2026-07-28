Putri Tom Cruise dan Katie Holmes Kini Bernama Suri Noelle, Putuskan Lepas Nama Cruise

suri noelle (x @cebe_lihle23)
JawaPos.com – Putri Tom Cruise dan Katie Holmes, Suri Cruise, dikabarkan telah mengganti nama belakangnya secara legal menjadi Suri Noelle.
Dikutip dari The Chosun, bahwa perubahan nama tersebut menandai langkah baru Suri dalam membangun identitasnya sendiri saat memasuki usia dewasa.
Suri, yang kini berusia 20 tahun dan tengah menempuh pendidikan di Carnegie Mellon University, Pennsylvania, diketahui telah menggunakan nama Suri Noelle saat mendaftarkan diri sebagai pemilih di Pennsylvania pada Oktober tahun lalu.
Berdasarkan aturan setempat, pendaftaran pemilih harus menggunakan nama yang telah tercatat secara hukum, sehingga memunculkan dugaan bahwa proses pergantian nama telah selesai sebelum dirinya mulai kuliah.
Meski tanggal pasti perubahan nama belum diketahui, Suri disebut telah menggunakan nama Suri Noelle di ruang publik selama beberapa tahun terakhir.
Salah satu contohnya terlihat pada buku program kelulusan LaGuardia High School di New York pada Juni tahun lalu, di mana ia tercantum dengan nama baru tersebut, bukan lagi menggunakan nama keluarga Cruise.
Pemilihan nama Noelle bukan dilakukan tanpa alasan. Nama tersebut merupakan nama tengah milik ibunya, Katie Holmes, dan disebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan kasih sayang kepada sang ibu.
Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa Suri ingin memulai kehidupan kampus dengan identitas baru serta mengurangi perhatian paparazzi yang selama ini mengikuti kehidupannya.
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