Putri Tom Cruise dan Katie Holmes Resmi Hapus Nama Belakang 'Cruise' Menjadi 'Suri Noelle'

Katie Holmes dan Suri (Instagram @whomagazine)
JawaPos.com – Suri, putri Tom Cruise dan Katie Holmes, resmi mengganti nama belakangnya dari Cruise menjadi Noelle.
Dilansir dari laman People pada Selasa (28/7), Perubahan identitas tersebut tercantum dalam dokumen pendaftaran pemilih yang menunjukkan nama barunya sebagai Suri Noelle.
Keputusan itu sekaligus menandai penggunaan resmi nama belakang baru dalam dokumen publik.
Suri diketahui mulai menggunakan nama Noelle sejak kelulusan sekolah menengah atas pada Juni 2024. Saat itu, nama Cruise tidak lagi digunakan dalam dokumentasi kelulusannya.
Beberapa bulan kemudian, ia mendaftarkan diri sebagai pemilih di Allegheny County, Pennsylvania, dengan nama Suri Noelle ketika menjalani tahun pertama kuliah di Carnegie Mellon University.
Nama Noelle dipilih karena merupakan nama tengah ibunya, Katie Holmes. Suri merupakan anak tunggal Tom Cruise dan Katie Holmes yang lahir pada April 2006, beberapa bulan sebelum kedua orang tuanya menikah.
Pasangan tersebut kemudian mengakhiri pernikahan mereka pada 2012 setelah enam tahun bersama.
Katie Holmes sebelumnya menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian putrinya saat memulai kehidupan sebagai mahasiswa.
Pada akhir 2024, Holmes juga membantah laporan yang menyebut Suri menerima dana perwalian dari Tom Cruise ketika berusia 18 tahun.
Hingga kini, Suri tetap menjalani kehidupan yang relatif jauh dari sorotan publik meskipun sesekali terlihat bersama ibunya.
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