Uhm Jung Hwa dan Choi Soo Young Adu Aksi Sengit di Okay Madam 2

uhm Jung hwa (x @k_dramaindo_)
JawaPos.com – Setelah enam tahun sejak film pertamanya dirilis, akhirnya Okay Madam 2 menyapa penonton dengan skala yang lebih besar. Jika film sebelumnya mengambil latar di dalam pesawat, sekuel kali ini membawa penonton ke atas kapal pesiar mewah yang berlayar di tengah lautan.
Perubahan lokasi tersebut menghadirkan aksi yang lebih megah sekaligus pemandangan yang semakin memanjakan mata, tanpa menghilangkan nuansa cerita yang berlangsung di ruang terbatas.
Dikutip dari dispatch, film komedi aksi ini kembali dibintangi Uhm Jung Hwa sebagai Lee Mi Young, mantan pembunuh bayaran yang harus kembali beraksi setelah keluarganya diculik saat menghadiri sebuah pernikahan di kapal pesiar.
Dalam konferensi pers yang digelar pada 27 Juli di CGV Yongsan I'Park Mall, Seoul, Uhm Jung Hwa mengaku sangat bersyukur akhirnya dapat kembali memerankan karakter tersebut setelah rencana produksi sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Baginya, berkumpul kembali dengan para pemain lama terasa seperti sebuah keajaiban.
Karakter Mi Young diperlihatkan memiliki dua sisi emosi yang berbeda. Pada paruh awal film, ia menikmati kebebasan ketika kembali menjadi pembunuh legendaris Mokryeonhwa setelah lama menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga.
Namun memasuki paruh kedua, seluruh kemampuannya dikerahkan demi menyelamatkan sang putri yang diculik, sehingga sisi keibuan dan kasih sayangnya menjadi pusat emosi cerita.
Salah satu sorotan utama film ini adalah duel sengit antara Uhm Jung Hwa dan Choi Soo Young, yang memerankan Anya, pemimpin organisasi pembunuh bayaran.
Pertarungan satu lawan satu mereka berlangsung di pantai hingga kapal pesiar dengan koreografi aksi yang intens. Uhm Jung Hwa menegaskan bahwa mereka ingin membuktikan aksi dua karakter perempuan bisa tampil sama spektakulernya dengan adegan laga mana pun.
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