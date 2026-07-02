Film Okay! Madam 2 akan diperankan Uhm Jung Hwa, Park Sung Woong, Bagaimana Kisahnya?

JawaPos.com - Memiliki banyak karya, Uhm Jung Hwa dikabarkan akan bermain dalam Okay! Madam 2, dimana film itu telah merilis poster dan tayang di bioskop pada 12 Agustus.

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/7), menjadi sekuel dari film hit tahun 2020 Okay! Madam, film baru ini mengikuti keluarga yang pernah menghentikan pembajakan pesawat.

Kali ini, mereka diundang ke kapal pesiar mewah, namun ternyata terjebak dalam insiden tak terduga lainnya.

Poster tersebut menunjukkan Mi Young (Uhm Jung Hwa), seorang agen legendaris yang sebelumnya hidup sebagai pemilik toko donat biasa.

Di sampingnya, Seok Hwan (Park Sung Woong), suami Mi Young, secara spiritual adalah agen elit tetapi kenyataannya seorang pelindung rumah yang menganggur.

Menghadirkan tawa, Cheol Seung (Lee Sang Yoon), mantan rekan kerja Mi Young, meninggalkan kesan kuat dengan karisma yang tenang.

Hyun Min (Bae Jung Nam), seorang pria yang memulai babak baru dalam hidupnya sebagai pengantin pria di pernikahan kapal pesiar mewah.