Christopher Nolan Ungkap Alasan Mengambil Jeda 3 Tahun setelah The Odyssey

Christopher Nolan (Instagram @fallontonightbts)
JawaPos.com – Christopher Nolan mengungkapkan bahwa dirinya akan mengambil jeda setidaknya selama tiga tahun setelah menyelesaikan film The Odyssey.
Dilansir dari laman Joblo pada Selasa (28/7), Sutradara peraih berbagai penghargaan tersebut mengatakan bahwa saat ini ia memilih menikmati masa istirahat setelah merampungkan proyek yang dianggap sebagai film paling ambisius dalam kariernya.
Nolan menjelaskan bahwa The Odyssey merupakan proyek yang telah lama ingin diwujudkannya dan akhirnya berhasil direalisasikan dalam skala sinematik modern. Menurutnya, kisah klasik karya Homer memiliki daya tarik universal karena memadukan cerita tentang cinta, perjalanan hidup, peperangan, dan kepulangan.
Nolan menyebut pengalaman mengadaptasi mitologi Yunani ke layar lebar sebagai pencapaian yang sangat berarti.
Mengenai proyek berikutnya, Nolan mengisyaratkan bahwa publik harus bersabar karena ia belum berencana kembali ke lokasi syuting dalam waktu dekat. Ketika ditanya apakah film berikutnya baru akan hadir tiga tahun lagi, Nolan menjawab bahwa jeda tersebut kemungkinan berlangsung setidaknya selama itu.
Nolan juga menilai waktu istirahat diperlukan setelah menyelesaikan produksi yang sangat menuntut secara fisik maupun mental.
Nolan juga mengakui bahwa proses pembuatan The Odyssey menguras stamina seluruh tim produksi, termasuk para pemeran utama. Menurutnya, tantangan besar tersebut merupakan konsekuensi dari upaya menghadirkan kisah epik dengan kualitas terbaik di layar lebar.
Karena itu, Nolan memilih beristirahat lebih lama sebelum memulai pengembangan proyek film berikutnya.
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