Travis Scott Bagikan Momen Gugup ketika Christopher Nolan Tawarkan Peran dalam Film The Odyssey

JawaPos.com – Travis Scott mengungkapkan pengalamannya saat menerima panggilan telepon langsung dari sutradara Christopher Nolan yang menawarinya berakting dalam film The Odyssey.
Dilansir dari laman People pada Jum'at (22/7), Pengakuan itu disampaikan ketika tampil sebagai bintang tamu dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Rapper tersebut mengaku sangat gugup karena tidak menyangka akan mendapatkan tawaran untuk membintangi film garapan Nolan.
Scott menceritakan bahwa awalnya ia mengira panggilan tersebut tidak berkaitan dengan dunia perfilman. Namun, Nolan justru menanyakan kesediaannya untuk mengambil peran dalam proyek film terbarunya.
Mendengar tawaran itu, Scott mengaku sempat terkejut karena selama ini dirinya lebih dikenal sebagai musisi daripada aktor.
Meski diliputi rasa gugup, Scott akhirnya menerima tawaran tersebut setelah mendengar penjelasan langsung dari Nolan.
Scott mengaku sangat terinspirasi oleh sang sutradara dan menyebut Nolan sebagai sosok mentor. Scott juga merasa beruntung dapat beradu akting dengan sejumlah aktor ternama, seperti Anne Hathaway, Tom Holland, dan Robert Pattinson.
Menurut Scott, pengalaman membintangi The Odyssey menjadi debut akting layar lebarnya yang paling berkesan. Ia juga mengungkapkan bahwa tawaran berakting datang lebih dahulu sebelum diminta membuat lagu untuk film tersebut.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS