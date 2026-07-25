Travis Scott Bagikan Momen Gugup ketika Christopher Nolan Tawarkan Peran dalam Film The Odyssey

Travis Scott (Instagram @fallontonightbts)

JawaPos.com – Travis Scott mengungkapkan pengalamannya saat menerima panggilan telepon langsung dari sutradara Christopher Nolan yang menawarinya berakting dalam film The Odyssey.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (22/7), Pengakuan itu disampaikan ketika tampil sebagai bintang tamu dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Rapper tersebut mengaku sangat gugup karena tidak menyangka akan mendapatkan tawaran untuk membintangi film garapan Nolan.

Scott menceritakan bahwa awalnya ia mengira panggilan tersebut tidak berkaitan dengan dunia perfilman. Namun, Nolan justru menanyakan kesediaannya untuk mengambil peran dalam proyek film terbarunya.

Mendengar tawaran itu, Scott mengaku sempat terkejut karena selama ini dirinya lebih dikenal sebagai musisi daripada aktor.

Meski diliputi rasa gugup, Scott akhirnya menerima tawaran tersebut setelah mendengar penjelasan langsung dari Nolan.

Scott mengaku sangat terinspirasi oleh sang sutradara dan menyebut Nolan sebagai sosok mentor. Scott juga merasa beruntung dapat beradu akting dengan sejumlah aktor ternama, seperti Anne Hathaway, Tom Holland, dan Robert Pattinson.