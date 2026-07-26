Ok Taecyeon Gelar Asia Fan Meeting Tour 'TodaY', Ini Kota-Kota yang Dikunjungi

ok taecyeon (x @hallyuforums)
JawaPos.com – Ok Taecyeon membawa kabar gembira untuk para penggemarnya di Asia. Aktor sekaligus anggota 2PM itu mengumumkan 2026 Asia Fan Meeting Tour "TodaY", yang akan menjadi fan meeting pertamanya dalam tiga tahun terakhir.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh agensinya, 51K, bersamaan dengan perilisan poster resmi yang menampilkan suasana hangat dan santai.
Poster yang dirilis memperlihatkan Taecyeon mengenakan kemeja biru muda dipadukan dengan celana putih sambil duduk santai di atas sofa.
Senyum ramah yang ditampilkannya seolah menggambarkan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama para penggemar yang telah setia mendukung perjalanan kariernya selama ini.
Dikutip dari allkpop, "TodaY" memiliki makna tersendiri karena menjadi fan meeting Asia pertama Taecyeon sejak "Special TY" pada 2023.
Kali ini, ia menjanjikan rangkaian acara yang lebih beragam, mulai dari sesi bincang-bincang hingga penampilan spesial yang memungkinkan interaksi lebih dekat dengan para penggemar di setiap kota yang dikunjungi.
Rangkaian tur dijadwalkan dimulai di Taipei pada 3 Oktober, kemudian berlanjut ke Beijing dan Makau, dengan sejumlah kota lain di Asia yang akan diumumkan kemudian.
Kehadiran tur ini pun langsung disambut antusias oleh para penggemar yang telah lama menantikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang idola.
Di tengah kesibukannya sebagai aktor, Taecyeon terus menunjukkan eksistensinya di berbagai bidang.
Setelah sukses tampil dalam sejumlah drama dan film, serta menyelesaikan konser peringatan 15 tahun debut Jepang bersama 2PM, kini ia siap kembali menciptakan kenangan baru bersama penggemar melalui 2026 Asia Fan Meeting Tour "TodaY", yang diprediksi menjadi salah satu agenda paling dinantikan pada paruh akhir tahun ini.
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