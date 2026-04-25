Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Minggu, 26 April 2026 | 06.05 WIB

Momen Haru! 2PM Reuni di Pernikahan Ok Taecyeon

Member 2PM kompak hadiri pernikahan Taecyeon. (Allkpop)

JawaPos.com - Momen bahagia datang dari Ok Taecyeon yang resmi menikah pada 24 April 2026 di The Shilla Seoul. Acara tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta orang terdekat.

Yang menarik perhatian, seluruh anggota 2PM hadir untuk merayakan hari spesial tersebut salah satu membernya.

Kehadiran formasi lengkap ini langsung menjadi sorotan karena menunjukkan ikatan kuat yang masih terjaga di antara mereka.

Melaporkan dari Allkpop, Hwang Chansung dipercaya sebagai pembawa acara. Sementara Jun.K, Nichkhun dan Lee Junho turut memberikan penampilan spesial dengan menyanyikan lagu ucapan selamat.

Para member tampil kompak mengenakan setelan jas hitam yang elegan menciptakan suasana formal dan elegan. 

Berbeda dengan yang lain, Nichkhun tampil sedikit menonjol dengan jaket berwarna lebih terang.

Kebersamaan mereka di momen spesial ini sukses mencuri perhatian dan menghadirkan nuansa haru di kalangan fans.

Selain itu, para anggota juga terlihat akrab saat berinteraksi dengan keluarga Ok Taecyeon

Hal ini semakin memperlihatkan kedekatan mereka tidak hanya sebagai rekan kerja tetapi juga seperti keluarga.

Lebih dari satu dekade sejak debut, kebersamaan mereka di acara penting seperti ini memperkuat citra 2PM sebagai grup dengan ikatan yang kuat antar membernya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore