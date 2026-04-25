Momen Haru! 2PM Reuni di Pernikahan Ok Taecyeon

JawaPos.com - Momen bahagia datang dari Ok Taecyeon yang resmi menikah pada 24 April 2026 di The Shilla Seoul. Acara tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta orang terdekat.

Yang menarik perhatian, seluruh anggota 2PM hadir untuk merayakan hari spesial tersebut salah satu membernya.

Kehadiran formasi lengkap ini langsung menjadi sorotan karena menunjukkan ikatan kuat yang masih terjaga di antara mereka.

Melaporkan dari Allkpop, Hwang Chansung dipercaya sebagai pembawa acara. Sementara Jun.K, Nichkhun dan Lee Junho turut memberikan penampilan spesial dengan menyanyikan lagu ucapan selamat.

Para member tampil kompak mengenakan setelan jas hitam yang elegan menciptakan suasana formal dan elegan.

Berbeda dengan yang lain, Nichkhun tampil sedikit menonjol dengan jaket berwarna lebih terang.

Kebersamaan mereka di momen spesial ini sukses mencuri perhatian dan menghadirkan nuansa haru di kalangan fans.

Selain itu, para anggota juga terlihat akrab saat berinteraksi dengan keluarga Ok Taecyeon.

Hal ini semakin memperlihatkan kedekatan mereka tidak hanya sebagai rekan kerja tetapi juga seperti keluarga.