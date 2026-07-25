Paris Hilton Buka Suara tentang ADHD, Ungkap Rahasia di Balik Kesuksesan Kariernya

paris hilton (pinterest)

JawaPos.com – Paris Hilton berbicara secara terbuka mengenai perjalanannya hidup dengan Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD).

Dilansir dari People, pengusaha, aktris, sekaligus sosialita itu mengatakan bahwa ADHD bukanlah sesuatu yang harus "diperbaiki", melainkan bagian dari dirinya yang justru berkontribusi besar terhadap kesuksesan yang ia raih selama ini.

Paris mengungkapkan bahwa dirinya baru menerima diagnosis ADHD saat dewasa.

Sebelum mengetahui penyebab kesulitannya berkonsentrasi dan pikirannya yang selalu aktif, ia kerap merasa bingung dengan apa yang dialaminya.

Kini, setelah lebih memahami kondisinya, ia melihat ADHD sebagai kekuatan yang membantunya berpikir kreatif, berani mengambil risiko, dan menemukan ide-ide baru.

Menurut Paris, cara kerja otak setiap orang berbeda. Karena itu, ia menilai tidak ada pendekatan yang sama untuk semua orang dalam menangani ADHD.

Ia mendorong mereka yang mengalami gejala serupa untuk berkonsultasi dengan tenaga medis agar dapat menemukan rencana perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Paris juga mengaku pengobatan yang kini dijalaninya membantu meningkatkan fokus dan membuat rutinitas hariannya lebih teratur.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya sering lupa mengonsumsi obat, tetapi kini menemukan metode yang lebih sesuai sehingga dapat menjalani aktivitas dengan lebih baik

Pengalaman tersebut mendorongnya bergabung dalam "Embrace Your Sparkle", yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ADHD sekaligus mengurangi stigma terhadap kondisi tersebut.

Sebagai ibu dari dua anak, Paris mengatakan pengalaman hidup dengan ADHD juga memengaruhi cara ia membesarkan keluarga.

Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi berbeda bukanlah sesuatu yang memalukan.

Menurutnya, setiap orang memiliki keunikan yang bisa menjadi kekuatan jika dipahami dan diarahkan dengan baik.

Melalui kisah pribadinya, Paris berharap semakin banyak orang berani berbicara tentang ADHD tanpa rasa malu.

Ia ingin masyarakat memahami bahwa kondisi neurodivergen bukan penghalang untuk meraih mimpi.

Sebaliknya, dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik, ADHD dapat menjadi salah satu sumber kreativitas, inovasi, dan kesuksesan.