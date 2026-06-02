Rumor Pernikahan Dowoon DAY6 Makin Memanas, Ibu Yoo Ji Yu Turun Tangan

Dowoon DAY6 dan YouTuber Yoo Ji Yu diisukan akan menikah. (Naver)
JawaPos.com - Rumor hubungan asmara antara Dowoon DAY6 dengan YouTuber Yoo Ji Yu kembali menjadi sorotan.
Isu yang awalnya muncul dari dugaan lovestagram tersebut berkembang menjadi rumor pernikahan.
Di tengah situasi tersebut, Yoo Ji Yu diketahui menerima banyak komentar negatif di kanal YouTube pribadinya.
Perhatian publik kemudian tertuju pada sebuah komentar yang ditulis oleh seseorang yang diyakini sebagai ibunya.
Dalam komentarnya, sang ibu menuliskan pesan agar Ji Yu tidak membaca komentar-komentar jahat yang beredar.
Ia meminta putrinya untuk mengabaikan seluruh komentar negatif dan lebih fokus pada dirinya sendiri.
Pesan tersebut mendapat perhatian besar dari netizen dan dianggap sebagai bentuk dukungan keluarga di tengah tekanan publik.
Selain sang ibu, banyak subscriber Yoo Ji Yu dan sejumlah penggemar DAY6 juga meninggalkan komentar dukungan untuknya.
Rumor hubungan keduanya sendiri bermula dari berbagai spekulasi yang beredar di media sosial.
Keduanya disebut memiliki barang-barang yang mirip, lingkaran pertemanan yang saling terhubun hingga dugaan bahwa anjing yang terlihat di mobil Dowoon merupakan hewan peliharaan milik sang YouTuber.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa