Rumor Pernikahan Dowoon DAY6 Makin Memanas, Ibu Yoo Ji Yu Turun Tangan

JawaPos.com - Rumor hubungan asmara antara Dowoon DAY6 dengan YouTuber Yoo Ji Yu kembali menjadi sorotan.

Isu yang awalnya muncul dari dugaan lovestagram tersebut berkembang menjadi rumor pernikahan.

Di tengah situasi tersebut, Yoo Ji Yu diketahui menerima banyak komentar negatif di kanal YouTube pribadinya.

Perhatian publik kemudian tertuju pada sebuah komentar yang ditulis oleh seseorang yang diyakini sebagai ibunya.

Dalam komentarnya, sang ibu menuliskan pesan agar Ji Yu tidak membaca komentar-komentar jahat yang beredar.

Ia meminta putrinya untuk mengabaikan seluruh komentar negatif dan lebih fokus pada dirinya sendiri.

Pesan tersebut mendapat perhatian besar dari netizen dan dianggap sebagai bentuk dukungan keluarga di tengah tekanan publik.

Selain sang ibu, banyak subscriber Yoo Ji Yu dan sejumlah penggemar DAY6 juga meninggalkan komentar dukungan untuknya.

Rumor hubungan keduanya sendiri bermula dari berbagai spekulasi yang beredar di media sosial.