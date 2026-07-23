Youngjae GOT7 Kembali Desak Produser Dream High 2 Lunasi Honor yang Belum Dibayar

youngjae (x @koreanpopbase)
JawaPos.com - Youngjae GOT7 menyuarakan kembali kekecewaannya terkait honor penampilannya dalam musikal Dream High 2 yang hingga kini belum ia terima.
Melalui media sosial pada 20 Juli, sang idol kembali mengunggah pernyataan lamanya sambil menuliskan pesan singkat, "Tolong selesaikan pembayarannya. Semoga hari Senin kalian menyenangkan."
Dalam unggahan yang pertama kali ia bagikan pada Juni lalu, Youngjae mengungkapkan bahwa pihak produksi sebelumnya berjanji seluruh pembayaran akan diselesaikan sebelum 9 Juni.
Namun hingga kini, janji tersebut belum juga ditepati. Ia bahkan menyoroti bahwa pada Agustus nanti persoalan tersebut telah berlangsung hampir satu tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
Youngjae juga mempertanyakan mengapa dirinya harus terus menunggu hak yang seharusnya diterima. "Apakah saya meminta uang secara tidak adil?" tulisnya.
Ia menegaskan bahwa sejak awal dirinya ingin menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik, tetapi berbagai janji pembayaran yang terus diulang tidak pernah benar-benar direalisasikan.
Dilansir dari allkpop, kasus ini pertama kali mencuat pada akhir 2025 setelah terungkap bahwa sejumlah pemain musikal Dream High 2 belum menerima honor mereka selama berbulan-bulan.
Saat itu, CEO Art One Company, Kim Eun Ha, menyatakan pihaknya berkomitmen melunasi sisa pembayaran kepada Youngjae pada Juni 2026.
Namun, agensi Youngjae, AndBut Company, membantah pernah menyepakati tenggat waktu tersebut dan menilai belum ada jaminan nyata mengenai pelunasan.
Persoalan ini tidak hanya dialami Youngjae. Sejumlah pemain lain juga disebut belum menerima pembayaran penuh, dengan total tunggakan yang mencapai ratusan juta won.
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