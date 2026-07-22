Film Live Action Naruto Mulai Audisi Global, Cari Pemeran Naruto, Sasuke, dan Sakura

naruto (x @gaak_fr)
JawaPos.com – Film live-action Naruto akhirnya memasuki tahap audisi. Dilansir dari ThenChosun, studio Hollywood Lionsgate secara resmi membuka audisi global untuk mencari pemeran utama Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno, tiga anggota Team 7 yang menjadi pusat cerita dalam manga legendaris karya Masashi Kishimoto.
Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, yang juga dikenal sebagai sutradara Spider-Man: Brand New Day.
Melalui media sosial, Cretton mengungkapkan rasa bangganya dapat mengadaptasi salah satu manga paling berpengaruh di dunia.
Ia menyebut kisah Naruto telah menginspirasi banyak generasi dan berharap dapat menghadirkan dunia ninja tersebut ke layar lebar dalam bentuk live-action untuk pertama kalinya.
Antusiasme serupa juga disampaikan oleh Masashi Kishimoto. Sang kreator mengaku merasa seperti mengalami keajaiban karena karya yang ia ciptakan kini benar-benar diadaptasi menjadi film Hollywood.
Kishimoto juga mengaku senang karena proyek tersebut ditangani oleh Destin Daniel Cretton dan berharap dapat bertemu para aktor berbakat yang nantinya akan menghidupkan karakter-karakter ikonik ciptaannya.
Lionsgate menggandeng Carmen Cuba Casting, rumah casting yang dikenal lewat keberhasilannya menemukan banyak talenta muda dalam berbagai proyek besar, termasuk serial Stranger Things.
Sementara itu, proses audisi internasional juga berlangsung di berbagai negara, termasuk Korea Selatan yang mempercayakan pelaksanaannya kepada Sukim Company.
Perusahaan ini sebelumnya terlibat dalam proyek-proyek global seperti Pachinko, XO, Kitty, KPop Demon Hunters, dan Angry Men 2.
Audisi pemeran Naruto, Sasuke, dan Sakura terbuka bagi aktor berusia 16 hingga 20 tahun.
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