Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 23 Juli 2026 | 01.04 WIB

Menegangkan, Kim Hye Joon Berjuang dengan Mati-matian di Drama A Shop For Killers 2

Kim Hye Joon. (Soompi) - Image

Kim Hye Joon. (Soompi)

JawaPos.com – Siap-siap untuk penggemar, Kim Hye Joon  akan menunjukkan kehebatan aktingnya di drama Korea A Shop for Killers 2.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (22/7), menariknya, drama itu  telah merilis foto-foto terbaru Kim Hye Joon menjelang penayangan perdananya

Diambil dari novel karya penulis The Killer’s Shopping List Kang Ji Young, drama aksi ini mengikuti Jeong Ji An (Kim Hye Joon), yang pindah ke rumah pamannya Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) setelah orang tuanya meninggal.

Ternyata, Jin Man menjalankan pusat perbelanjaan, tetapi ketika ia tiba-tiba meninggal, Ji An mewarisi warisan rahasia dan berbahaya miliknya hingga menjadi sasaran para pembunuh.

Kali ini, Ji An terlihat menjadi CEO baru pusat perbelanjaan tersebut, ia bergabung dengan Jin Man, yang kembali hidup, untuk melawan kekuatan global Babylon.

Nantinya Musim 2 menjadi transformasi Jeong Ji An, di  musim pertama berfokus pada bagaimana ia belajar bertahan hidup di tengah kebingungan dan ketakutan.

Kali ini perjalanannya selanjutnya akan dapat disaksikan, menghadapi bahaya secara langsung dan menempa jalannya sendiri.

Menariknya, Ji An menjadi sosok yang kuat dan mandiri yang menghadapi setiap tantangan sendirian.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Rumor Produksi Musim Kedua Drakor 'Teach You A Lesson' Mencuat, Netflix Beri Pernyataan - Image
Music & Movie

Rumor Produksi Musim Kedua Drakor 'Teach You A Lesson' Mencuat, Netflix Beri Pernyataan

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.12 WIB

Akankah Choi Dae Hoon Membintangi Drama Baru Bertajuk ‘Buy King’? - Image
Entertainment

Akankah Choi Dae Hoon Membintangi Drama Baru Bertajuk ‘Buy King’?

Selasa, 21 Juli 2026 | 17.27 WIB

The East Palace Tayang di Netflix, Ini 3 Alasan Drama Nam Joo Hyuk Wajib Masuk Watchlist  - Image
Music & Movie

The East Palace Tayang di Netflix, Ini 3 Alasan Drama Nam Joo Hyuk Wajib Masuk Watchlist 

Minggu, 19 Juli 2026 | 04.06 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore