Menegangkan, Kim Hye Joon Berjuang dengan Mati-matian di Drama A Shop For Killers 2

JawaPos.com – Siap-siap untuk penggemar, Kim Hye Joon akan menunjukkan kehebatan aktingnya di drama Korea A Shop for Killers 2.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (22/7), menariknya, drama itu telah merilis foto-foto terbaru Kim Hye Joon menjelang penayangan perdananya

Diambil dari novel karya penulis The Killer’s Shopping List Kang Ji Young, drama aksi ini mengikuti Jeong Ji An (Kim Hye Joon), yang pindah ke rumah pamannya Jeong Jin Man (Lee Dong Wook) setelah orang tuanya meninggal.

Ternyata, Jin Man menjalankan pusat perbelanjaan, tetapi ketika ia tiba-tiba meninggal, Ji An mewarisi warisan rahasia dan berbahaya miliknya hingga menjadi sasaran para pembunuh.

Kali ini, Ji An terlihat menjadi CEO baru pusat perbelanjaan tersebut, ia bergabung dengan Jin Man, yang kembali hidup, untuk melawan kekuatan global Babylon.

Nantinya Musim 2 menjadi transformasi Jeong Ji An, di musim pertama berfokus pada bagaimana ia belajar bertahan hidup di tengah kebingungan dan ketakutan.

Kali ini perjalanannya selanjutnya akan dapat disaksikan, menghadapi bahaya secara langsung dan menempa jalannya sendiri.