Doa Sule untuk Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat

JawaPos.com - Menjelang pernikahan Nathalie Holscher dengan kekasihnya, Arief Fadli alias Aripat, perhatian publik tertuju pada unggahan Sule melalui akun media sosialnya. Mantan suami Nathalie itu menyampaikan doa dan ucapan selamat menjelang hari bahagia sang mantan.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sule mendoakan agar seluruh rangkaian pernikahan Nathalie dan Aripat berjalan lancar. Ia juga berharap pasangan tersebut dapat membangun bahtera rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

"Selamat dan lancar ya mama Adzam @nathalieholscher, bahagia selalu dan samawa," tulis Sule.

Tak hanya menyampaikan doa, komedian bernama Sutisna juga menitipkan pesan singkat tentang putra semata wayangnya bersama Nathalie, Adzam Adriansyah Sutisna.

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"Nitip Adzam ya," lanjut Sule.

Ucapan penuh perhatian tersebut langsung mendapat balasan dari Nathalie Holscher. Perempuan yang akan menikah dengan Aripat pada hari ini mengucapkan terima kasih sekaligus mendoakan agar Sule segera menyusul.

"Makasih ayah Adzam. Ayah Adzam juga cepat nyusul ya sama Bu Santyka," balas Nathalie.

Percakapan hangat keduanya di media sosial menuai banyak respons positif dari warganet. Tidak sedikit yang mengapresiasi hubungan baik Sule dan Nathalie meski keduanya telah resmi berpisah sejak beberapa tahun lalu.