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Abdul Rahman
Rabu, 22 Juli 2026 | 21.05 WIB

Kata Putri Delina Soal Pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat

Putri Delina. (Instagram: putridelinaa) - Image

Putri Delina. (Instagram: putridelinaa)

JawaPos.com - Putri Delina memberikan dukungan dan doa untuk mantan ibu sambungnya, Nathalie Holscher, yang akan menikah dengan Arief Fadli alias Aripat pada hari ini, Rabu (22/7). 

Putri Delima sejatinya telah mengetahui kabar bahagia tersebut sejak beberapa waktu lalu. Dia pun mendoakan agar seluruh rangkaian acara pernikahan Nathalie-Aripat dapat berjalan dengan lancar.

Saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Putri Delina menyampaikan doa untuk Nathalie Holscher yang akan menikah pada hari ini dan akan memulai kehidupan baru bersama Aripat.

"Semoga semua rangkaian acaranya lancar," kata Putri Delina.

Tak hanya memberikan doa, putri komedian Sule itu juga mengaku bahagia atas keputusan Nathalie untuk kembali membangun rumah tangga. Menurutnya, setiap orang berhak mendapatkan kebahagiaan, termasuk Nathalie yang pernah menjadi bagian dari keluarganya.

Putri Delima menegaskan bahwa dirinya memberikan dukungan penuh untuk pernikahan Nathalie-Aripat. Apalagi hubungannya dengan Nathalie terjalin dengan baik selama ini.

Putri juga mengatakan, komunikasinya dengan Nathalie tetap berjalan baik, terutama komunikasi terkait masalah Adzam Adriansyah Sutisna, adik sambungnya.

Seperti diketahui, Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat akan melangsungkan akad nikah pada sore ini sekitar pukul 16.00 WIB. 

Setelah prosesi akad nikah selesai, acara kemudian akan dilanjutkan dengan gelaran resepsi yang bakal dilangsungkan pada malam hari.

Editor: Abdul Rahman
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