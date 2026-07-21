Nathalie Holscher Haru Saat Minta Restu Sang Ayah Jelang Menikah dengan Aripat

Momen saat Nathalie Holscher minta doa restu kepada ayahnya untuk menikah dengan Aripat. (Instagram: nathalieholscher)
JawaPos.com - Nathalie Holscher membagikan momen pengajian jelang pernikahannya bersama sang kekasih, Arief Fadli alias Aripat, melalui unggahan di akun media sosial pribadinya. Acara tersebut menjadi salah satu rangkaian menuju hari bahagia pasangan yang dijadwalkan menikah pada Rabu (22/7).
Pengajian digelar sebagai bentuk ikhtiar dan doa agar seluruh prosesi pernikahan berjalan lancar. Dalam acara itu, Nathalie juga menjalani momen sungkeman memohon izin dan minta doa restu dari orang tuanya sebelum memasuki babak baru dalam kehidupannya.
Suasana pengajian berlangsung hangat, khidmat, dan penuh haru. Nathalie tampil anggun mengenakan busana muslim berwarna krem yang dipadukan dengan hijab warna senada, menciptakan nuansa sederhana namun elegan.
Momen paling emosional terjadi saat Nathalie menyampaikan isi hatinya kepada sang ayah untuk menikah bersama sang kekasih. Ia mengaku kembali merasakan dirinya seperti anak kecil ketika meminta izin dan memohon doa restu untuk membangun rumah tangga bersama Aripat.
"Hari ini aku kembali menjadi anak kecil di hadapan Papa. Memohon izin, meminta restu, dan menguatkan hati untuk memulai babak baru dalam hidupku. Bismillah," tulis Nathalie Holscher dalam keterangan unggahannya.
Unggahan tersebut langsung dibanjiri doa dan ucapan selamat dari rekan artis maupun para pengikutnya di media sosial. Banyak yang berharap seluruh rangkaian pernikahan Nathalie dan Aripat berjalan lancar hingga hari pelaksanaan.
"Lancar sampai hari H ya kak," tulis artis muda Sherry Jolieca.
"Dimudahkan semuanya lancar sayang," komentar Bella Shofie.
Diketahui, Nathalie Holscher dan Aripat akan melangsungkan akad nikah pada Rabu (22/7) di sebuah venue di bilangan Jakarta Selatan. Berdasarkan undangan yang beredar, akad dijadwalkan berlangsung pada sore hari setelah waktu shalat Ashar.
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