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Abdul Rahman
Selasa, 21 Juli 2026 | 23.12 WIB

Bocor Undangan Pernikahan Nathalie Holscher-Aripat, Akan Menikah Pada Rabu, 22 Juli 2026

Nathalie Holscher dan Aripat akan menikah pada Rabu (22/7) besok di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan. (Instagram: nathalieholscher) - Image

Nathalie Holscher dan Aripat akan menikah pada Rabu (22/7) besok di salah satu tempat di bilangan Jakarta Selatan. (Instagram: nathalieholscher)

JawaPos.com - Nathalie Holscher mantan istri komedian Sule siap melepas status janda akan menikah dengan kekasihnya, Arief Fadli alias Aripat. Pernikahan mereka akan digelar pada Rabu (22/7) besok di bilangan Jakarta Selatan.

Kepastian tanggal pernikahan Nathalie dan Aripat diketahui publik berdasarkan undangan pernikahan yang bocor usai diunggah di akun media sosialnya.

Undangan tersebut memuat identitas kedua mempelai. Yakni Nathalie Holscher, Putri dari Bapak Dr. Misterlian Tomana, M.Th, & Ibu Maria Magdalena (Almh) dan Arief Fadli, Putra dari Bapak Sunyoto (Alm) dan Ibu Fadlah Hanum.

Prosesi pernikahan dijadwalkan akan berlangsung di sebuah ballroom di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Akad nikah akan digelar sore hari setelah waktu sholat Ashar dan kemudian akan dilanjutlan dengan gelaran resepsi pada hari yang sama.

"Akad nikah, Rabu 22 Juli 2026 pukul 16.00-17.00 WIB. Resepsi Rabu 22 Juli 2026 pukul 19.00-21.00 WIB," demikian informasi yang tercantum dalam undangan.

Hubungan spesial antara Nathalie Holscher dan Aripat mulai go public sejak April 2026. Sejak saat itu, mereka tidak sungkan lagi membagikan momen-momen kebersamaan di media sosial untuk menunjukkan keseriusan hubungan.

Menjelang hari pernikahan, Nathalie Holscher aktif membagikan sejumlah persiapannya melalui akun media sosial. Mulai dari pas foto berlatar biru menampilkan keduanya, hingga foto saat menjalani prewed.

Sebelum itu, Nathalie Holscher sempat menikah dengan komedian Sule pada 15 November 2020. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Adzam Adriansyah Sutisna.

Namun, pernikahan Nathalie-Sule berakhir di jalur perceraian pada 10 Agustus 2022.

Editor: Abdul Rahman
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